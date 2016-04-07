Beren Saat, muhasebecisini 1 yıl 3 ay hapse mahkûm ettirdi

Ünlü oyuncu Beren Saat, vergi dairesine ödemesi için verdiği 78 bin TL’yi yatırmayan muhasebecisi Muharrem Araz’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Araz’ı “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına şikâyetçi Beren Saat ve tutuksuz sanık Muharrem Araz katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muharrem Araz’ı “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 120 TL adli paracezasına çarptırdı.

Sanık Araz’ın Beren Saat’in zararını gidermemesi, duruşmalardaki tutum ve davranışları, işlediği suçta pişmanlık göstermemesini göz önüne alan mahkeme cezayı ertelemedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beren Saat’in mali işlemlerin yönetimi için 2005 yılında İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan serbest muhasebeci şüpheli Muharrem Araz ile anlaşma yaptığı anlatılmıştı. Muhasebeci Muharrem Araz’ın Beren Saat'e ait muhasebe, vergi ve diğer mali işlemlerini yapacağı konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Ancak Muharrem Araz’ın Beren Saat'e danışmanlık hizmeti verdiği süre içerisinde Saat'in vergi ödemeleri için değişik tarihlerde gönderdiği 78 bin 885 lira parayı alarak vergi dairesine yatırmadığı ifade edilmişti.

18 bin lira gecikme zammı ödemişti

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Beren Saat, muhasebecisinin yatırmadığı bu vergi paraları için toplamda 18 bin 688 lira gecikme zammı ödemek zorunda kalmış ve Araz’ı savcılığa şikayet etmişti. Savcılık, Araz hakkında "güveni kötüye kullanmak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.