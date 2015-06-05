Beren Saat, HDP'lilere yapılan saldırıya isyan etti

Ünlü oyuncu Beren Saat, Erzurum'da dün, HDP mitingi öncesinde çıkan olaylara tepki gösterdi. İçinde şoför olan HDP aracının ateşe verildiği olayla Saat, sosyal medya hesabından bir ileti paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı şöyle:

"Erzurum'da HDP minibüsü kullanan şoförü yaktılar! Terörist diye diye halk terörist oldu! Nasıl bir nefret yarattınız bu altı üstü bir siyasi seçim. Artık hedef göstermeyin ne olur... Ekmek almaya giden çocuğun, şoförün, gazetecinin elinize bulaşan kanın hesabı o çok korktuğunuz öbür dünyada sorulur"