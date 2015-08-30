Beren Saat hamile mi?

Müzisyen Kenan Doğulu ile evli olan oyuncu Beren Saat'in hamile olduğu iddiaları bir kez daha gündemde. İddialar bu kez Milas Havaalanı’nda görüntülenen Saat'in belirginleşen göbeğine dayanıyor.

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinde başrol oynayacak olan Beren Saat eşi Kenan Doğulu’yla Los Angeles tatilinden döndü.

Amerika dönüşü hemen Bodrum’a geçen çift, önceki gün Milas Havaalanı’nda objektiflere takıldı. Saat’in biraz kilo alması ve karnının hafifçe şişmesi yine hamilelik sorusunu akılları getirdi.

Tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilen oyuncu, bebek beklediği haberlerini yalanlayarak “Hamilelik benimki gibi zayıf bir vücutta uzun süre saklanabilecek bir şey değil” demişti.

Kendilerini almaya gelen araca binen çift, Yalıkavak’ta kalacakları otelin yolunu tuttu.