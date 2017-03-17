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Beren Saat ekranlara dönüyor

Saat, bir yıldır ekranlardan uzaktı

17 Mart 2017 15:54

Bir yıldır ekranlardan uzak duran Beren Saat, senaryosunu Japon Yuji Sakamoto'nun yazdığı Woman (Kadın) dizisinin uyarlamasıyla kamera karşısına geçecek.

Med Yapım ile el sıkıştığı öğrenilen oyuncu, projede eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yalnız kalan bir kadını canlandıracak.

Milliyet’in haberine göre; Saat'in eylül ayında yayınlanması planlanan proje için dört yıl önce ekrana gelen Woman’ın tüm bölümlerini izleyerek rolüne hazırlandığı konuşuluyor.

Yapım şirketi son olarak; Vahide Perçin, Cansu Dere, Gonca Vuslateri ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın başrolü paylaştığı, senaryosunu Yuji Sakamoto’nın yazdığı Mother’ı (Anne) hayata geçirmişti.

Beren Saat: Vatan hainliğinden, Ulusal Duruş Onur Ödülü'ne varan süreç...

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Beren Saatekranlara dönüyorKadın dizisiyeni diziMed YapımYuji SakamotoWoman

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