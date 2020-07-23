Beren Saat duyurdu: Atiye'nin final sezonu için çekimler başladı

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Netflix'in ikinci yerli dizisi Atiye'nin final çekimleri başladı. İkinci sezonu Eylül ayında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başlandığını başrol oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından duyurdu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre ertelenen dizi çekimlerine Atiye de dahil olmuştu. Dizinin ikinci sezonu için çekimler geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Oyuncu Beren Saat Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin final sezonunun çekildiğini duyurdu:

“Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.”