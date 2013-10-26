Beren Saat: Öpüşme sahnesinin haber olması gına getirici bir abazanlık!



"Benim Dünyam" filminde yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel'le öpüşme sahnesinin haber yapılıp, konuşulmasını eleştiren oyuncu Beren Saat, "Bu abazalığı gına getirici buluyorum. Bazen gerek vardır, bir aşk hikayesidir, ne bileyim televizyonda biz ' Aşk-ı Memnu 'yu çekerken mesela büyürdü o sahneler çünkü o yasak aşk yaşanacaktı. Ama bu filmde olması çok tuhaf" dedi.

Beren Saat , hem kör hem sağır bir kadını canlandırdığı “Benim Dünyam” adlı filmi için Milliyet gazetesinden Asu Maro'nun sorularını yanıtladı. Saat özellikle filmdeki öpüşme sahnesinin bu kadar çok gündeme getirilmesini eleştirdi. "Öpme sahnesi perdeden çıkarılıp haber yapılmış. Bu devirde hala sinemada öpücük sahnesini konuşuyor olmamazı nasıl buluyorsunuz" sorusunu Saat, "Bu abazalığı gına getirici buluyorum. Bazen gerek vardır, bir aşk hikayesidir, ne bileyim televizyonda biz ' Aşk-ı Memnu 'yu çekerken mesela büyürdü o sahneler çünkü o yasak aşk yaşanacaktı. Ama bu filmde olması çok tuhaf" diyerek yanıtladı.

Hem kör hem sağır olmayı öğrenip birleştirmek için nasıl çalıştığını da anlatan Beren Saat'in Milliyet'te yer alana röportajının ilgili bölümü şöyle:

Hocalarımız vardı. Altı Nokta Körler Vakfı Okulu’nda baston kullanımını, daktilo kullanmayı, saat okumayı, görme engelli birinin sistemini öğrendim. Bir yandan da Mahir Hoca’yla Ela okulda hep beraber yürüyorlar, görme engelli birine nasıl eşlik edildiğini öğrendik, birbirimizi nasıl tutacağımızı...

Tabii hayatın ne kadar zor olduğunu fark ediyorsun. Biz yolda yürürken takılıyoruz, düşüyoruz. Bir yandan Ercüment Tanrıverdi, İşitme Engelliler Federasyonu başkanı, hep bizimle beraberdi...

Çıkardıkları sesleri, dili duygusal değişimlerde nasıl yorumladıklarını, dilin prensiplerini de öğretti, artık kendi kendimize cümle kurabilir, yorum yapabilir olduk...

Gözü kulağı kapayıp karanlıkta, sessizlikte kalmayı denediniz mi çalışırken?

Evet denedik, öyle bir ödev verdi Uğur bana, “Ben dün gece böyle bir şey denedim ne olduğunu anlamak için, sen de yapsana” dedi. Gözlerimi, kulaklarımı kapattım bir gece. Kendi bildiğin mekanda bile kayboluyorsun...