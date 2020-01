Beren Saat, 4 milyon liraya TMC'ye mi transfer oluyor?

Barbaros Altuğ

(Taraf - 22 Nisan 2012)

4 milyona bize gelsene

İstersem Kate Middleton ile popo tokuşturarak dans edeyim Chelsea barlarında; sonuç değişmiyor. Konumuz dönüp dolaşıp geliyor etnik kökenime efendim; evet Türk olmak çitilesen de çıkmayan bir alınyazısı ve ülkemin sorunsalları her an her yerde benim omuzlarımda.



Geliyor derken...



Londra’dan ilk haber size bir zaman önce yazdığım yabancı yayınevlerinin Türkiye sevdasına ilişkin. Evet, resmî olarak söyleyebilirim ki artık eylül ayından başlayarak ilk yabancı yayınevi İstanbul’da açılıyor. Yunanistan’ın en şık yayıncılarından Psichogios artık resmen İstanbul’da. PS ya da Pena adını taşıması düşünülen yayınevi için ofis tutuldu; ilk sene 12-15 arası kitap yayımlayacaklar; amaç her kitap üzerinde tek tek durmak. Psichogios Türk yayınevlerinin pek de ulaşamadığı Batı standartlarında çalışan bir yayınevi; Harry Potter’dan Salman Rüşdü’ye.. listesi de hayli iddialı. Ve benden söylemesi; çalışmayan Türk yayınevi sisteminden, kitap okumayan editörlerden, PR’ı sadece yazardan bekleyen sahiplerden yılan Türk yazarların gönlünü çelmeleri çok da zor olmayacak. Bakalım karşılarında ilk kez çok güçlü bir kadın patron görecek erkek yayıncılık dünyamız buna nasıl tepki verecek?



Yazın en iddialı lokantası...



Evet, bu haber de Londra’dan ama lokanta İstanbul’da açılıyor. Epeydir o mu olacak bu mu olacak diye konuşulan (yani biz müreffeh Türkler arasında) The Marmara otelinin tepesindeki enfes manzaralı yer bir lokanta olarak açılıyor. Açanlar Zuma ve Kitchenette’in aralarında bulunduğu sevdiğim yerlerin de sahibi Doors grubu. Ve grubun akılbaşı Berk Ekşioğlu geçtiğimiz hafta Londra’ya giderek lokantanın mönüsünü hazırlayacak olan şefi seçti. Haziran ayında açılacak olan lokanta için önümüzdeki günlerde Londra’dan bir şef gelerek işbaşı yapacak. Yazlık adresim belli oldu; hem evime de yakın.



Ve en önemli haber!



Hep parti hep yemek içmek hep entelektüel meraklar; evet aslında beklediğiniz haber başka ve ben bunu sona sakladım ki buraya kadar yazıyı okuyun. Aşk-ı Memnu’dan Fatmagül’e gönlümüzün içine yerleşen (ve fakat Kenan Doğulu seçimiyle kendimizden şüphe duymamıza da neden olan) güzeller güzeli Beren Saat biliyorsunuz Fatmagül sonrası dizilere bir süre ara verecekti. Hatta herkes bu arada bir de çocuk yapar mı acaba diye endişelenmeye de başlamıştı (ben ve arkadaşlarım yani). Ve fakat Beren Saat geçen hafta yaptığı bir ziyaret sonrası bu kararını ertelemiş sevgili hayranlar. Zira teklif dudak uçuklatan cinsten.

Yaptığı diziler geçen sene tepetaklak giden ve ismi paslanmaya başlayan TMC çok da yerinde bir kararla en “hot” ismi bünyesine katmak için sıkı durunuz tam 4.000.000 TL’yi gözden çıkarmış! Bölüm başı fiyatını 85.000 TL’ye çıkaran Beren Saat eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki sezonda TMC’nin dönem dizisinde en pahalı aktrisimiz olarak oynamaya başlıyor. Bu işten duble zararlı çıkan ise Ay Yapım olacak gibi; hem en gözde aktrisini elden kaçırıyor hem de diğer oyuncularla yapacağı anlaşmalarda fiyat standardı yükseliyor. Öyle ya Kıvanç Tatlıtuğ neden 50.000 TL’ye evet desin bu durumda?