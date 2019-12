'Berdel'de hastalık takası

Şanlıurfa’da on yıl önce yapılan berdel evliliği, on yıl sonra görülmemiş bir tuhaflığı da beraberinde getirdi.



Dört çocuk annesi Aliye Taysun’un kemik erimesi hastalığına yakalanması üzerine, aile, gelinlerini baba evine gönderdi. Arkasından da, üç çocuk annesi kızları Melek Suvarigil’i geri istedi. İşe bir de ’namus meselesi’ boyutu eklendi ve "Kızımızı göndermezsen öldürürüz" denildi. Birbirlerine sığınan Taysun ve Suvarigil aileleri devletten koruma istedi.



Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’ne bağlı Mantarlı Köyü’nde çobanlık yapan Ahmet Suvarigil, başlık parası ödememek için 10 yıl önce köylüsü Sinan Taysun’un oğlu Mehmet Ali Taysun ile kızkardeşlerini berdel yaptı. Taysun Ailesi, 35 yaşındaki dört çocuk annesi gelinleri Aliye Taysun’u, kemik erimesi hastalığına yakalanınca baba evine geri gönderdi. Bununla da kalmadı, berdel karşılığı 10 yıl önce Ahmet Suvarigil’le evlendirdikleri 26 yaşındaki üç çocuk annesi kızları Melek Suvarigil’i geri istedi.



İddiaya göre 31 yaşındaki Ahmet Suvarigil’i 4 Temmuz’da telefonla arayan Ömer Karakeçili, "Ablanı başka birisi ile beraber baş başa otururken yakaladık. Bu da bize göre namus meselesidir. Ablanı evinize gönderdik. Kızımızı bize geri gönder. Göndermezsen seni öldürürüz. Bacımız da bize geri gelmezse onu da öldürürüz" tehdidinde bulundu.



Suvarigil eşi Melek ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na giderek eşinin akrabaları Halil, Mehmet Ali, Salih, Mustafa ve Sinan Taysun, Ömer Karakeçili, amca çocuğu Ömer Karakeçili, Hamza, Sinan, Halil, İbrahim, Ramazan ve Mustafa Karakeçili hakkında suç duyurusunda bulunup, koruma istedi.



Birbirlerine sığındılar



Mehmet Ali ve eşi Aliye Taysun da, Siverek Cumhuriyet Savcılığı’na giderek kendilerini tehdit edip döven akrabaları Ömer, Hamza, Ramazan, Halil, Sino ve Ahmet Karakeçili hakkında suç duyurusunda bulundu. Taysun Ailesi, öldürülme korkusuyla Şanlıurfa’dan kaçıp kendileri gibi töre gereği öldürülmekle tehdit edilen Ahmet Suvarigil ile eşi Melek’in yanına sığındı.



Bir evde yedi çocukla birlikte kalan berdel mağduru Suvarigil ve Taysun çiftleri, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek korunmalarını istedi. Akrabalarının kendisini hasta olan eşi Aliye’den ayırmak için ’namus dedikoduları’ çıkardıklarını söyleyen 31 yaşındaki Mehmet Ali Taysun şunları söyledi: "Eşim hasta. Ben eşimle mutuyum. Bölgemizde akraba ilişkileri çok sıkı olduğu için eşimin hasta olması ve tarlaya işe gitmemesi yüzünden akrabalarım beni eşimden ayırmaya kalktı. Bana, ’Sen bu kadını terk et, yeniden evlen. Evlilik masraflarını da biz yaparız. Yeter ki sen bunu gönder’ dediler. Ben de kendilerine, ’Eşimle bir sorunum olmadığını, boşanmayacağımı’ söyledim. Bu defa beni ve eşimi öldürmekle tehdit ettiler. Biz de kaçmak zorunda kaldık. Devletimizin bizi korumasını istiyoruz."



Bizi rahat bıraksınlar



Yanlarına sığınan dört çocuklu ablası ve eniştesiyle birlikte yaşamaya başlayan Ahmet Suvarigil de, her an akrabalarının kendilerini öldürmeye gelmelerinden korktuklarını söyledi. Suvarigil, "Bizi kendi halimize bıraksınlar. Ölmek, öldürmek istemiyorum. Bizim mutlu bir yaşamımız var. Ben eşimi, ablam da kendi eşini seviyor. Yuvalarımızı yıkmasınlar" dedi.