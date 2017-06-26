"Berberoğlu'nun duruşmasından bir gün önce cezaevinde hazırlık yapılmış, demek ki hüküm hazır!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü'nün 12. gününe başlamadan önce düzenlediği basın toplantısında Maltepe Cezaevi’nde, MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alan Enis Berberoğlu'na tutuklama kararının verildiği günden önce hazırlık yapıldığına dair duyum aldıklarına ilişkin açıklamaları gündeme damgasını vurdu. Cezaevlerinde hak ihlalleri konusunda parlamentonun en deneyimli isimlerinden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, T24’e, "Enis Berberoğlu’nun 14 Haziran’da duruşması vardı, 13’ünden itibaren de bu hazırlık yapılmış. Yani demek ki 14 Haziran’da hüküm hazır. Yani bir hüküm vereceklerini ilgili yerlere bildirmişler ki, ya da ilgili yerler bu bilgiyi iletmiş ki böyle bir düzen yapılmış cezaevinde” dedi.

"Edirne Cezaevi’nde Demirtaş için de aynı hazırlık yapılmıştı"

Geçmişte bu tür çok olan örneklerin yakın zamanda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yaşandığını hatırlatan Tanrıkulu, “Onun için de aynı hazırlık yapılmıştı Edirne Cezaevi’nde. Önceden bu tür siyasetçilerin ve de önemli gazetecilerin tutuklanacağının veya hükümlendirileceğinin yargı dışında bir başka yerlerde de bilindiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

"Benim bakımından da özel duyum var, cezaevlerine giriş izni vermiyorlar"

Tanrıkulu, bir aydan fazla cezaevlerine giriş izni verilmediğini açıkladı ve “Benim bakımından da özel bir duyum var. Bütün bunları kamuoyuna açıkladığım için cezaevlerine giriş izni vermiyorlar” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, T24’ün Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hüküm Maltepe açıklamalarına isim vermeden Enis Berberoğlu hakkında yargılama bitmemişken Maltepe Cezaevi’nde hazırlık yapıldığına ilişkin önemli açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Maltepe Cezaevi’nde 13’ünden itibaren hazırlık yapılmış, demek ki hüküm hazır"

Enis Berberoğlu özelinde şu önemli ayın 14’ün de duruşması vardı, 13’ün den itibaren de bu hazırlık yapılmış. Yani demek ki 14 Haziran’da hüküm hazır. Yani bir hüküm vereceklerini ilgili yerlere bildirmişler ki, ya da ilgili yerler bu bilgiyi iletmiş ki böyle bir düzen yapılmış cezaevinde. Bu da yargının bu türlü kararları hangi siklerle verdiğini çok açık biçimde ortaya koyuyor. Bunun bir çok örneği var yakın zamanda. Geçmişte de örnekleri çok var ama yakın zamanda Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş için yapılan hazırlık. Onun için de aynı hazırlık yapılmıştı Edirne Cezaevi’nde. Önceden bu tür siyasetçilerin ve de önemli gazetecilerin tutuklanacağının veya hükümlendirileceğinin yargı dışında bir başka yerlerde de bilindiğini ortaya koyuyor.

"Bir aydan fazla cezaevlerine giriş izni vermiyorlar"

Benim bakımından da özel bir duyum var. Bütün bunları kamuoyuna açıkladığım için cezaevlerine giriş izni vermiyorlar. Parlamentoda en tecrübeli insan benim, avukat ve insan hakları savunuculuğumdan bu yana o birikimle cezaevlerini ziyaret etmeme engelleniyor ki, insan hakları aykırı ortamlar daha fazla bakan izin vermiyor, her gün izin talebeni yineliyorum öyle gönderiyorum bir aydan fazla oldu. Her gün Kandıra, Silivri ve Maltepe, Bakırköy, Elazığ cezaevi için yineliyorum.

Bu hükümet 7 yıl önce tamamen hukuk içinde yaptığım konuşmaları tamamen hukuk dışı bir biçimde başka bir fezlekenin konusu yaptı. Bizden bağımsız diyemezler bunu kabul etmem.