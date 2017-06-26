Adalet Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun cezaevi iddiasına yanıt: İftira, yalan söylerken de yüzün kızarmıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR’ları davası kapsamında yargılanırken cezaevine odasının hazırlandığı iddiasını yalanladı.

Aydınçık İlçe Meydanı’nda bayramlaşma sonrasında konuşma yapan Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlunun yargılanması sırasında Maltepe Cezaevinde odasının hazırlandığı iddialarına yanıt verdi. Bozdağ "Bakın buradan çok net söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalanı söylerken de yüzün kızarmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olması da mümkün değildir. Bu açık bir yalan, daha da ötesi çok açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır" dedi.

Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu bugün 'Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapılıyor' diyor, 'Ne kadar ceza alınacağı belli Maltepe Cezaevi’nde ona göre hazırlık yapılıyor’ diyor. Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza için çıkmadan cezanın ne olacağını bilindiğini ifade ediyor. Bakın buradan çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan söylüyor ama yalanı söylerken de yüzü kızarmıyor. Böyle bir şey yok böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Bu açık bir yalan daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır. Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararından kamuoyunun sonradan haberi olduğu gibi Adalet Bakanlığı’nın ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün haberi oldu. Birisi ceza alırken veya cezası ile birlikte tutuklandıktan sonra nereye konacağını Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü karar verir. Sayın Berberoğlu’nun nereye konulacağına hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye cezaevlerinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek ana muhalefet liderine yakışmaz. Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen ispat et biz o zaman gereğini yapalım. Sayın Berberoğlu Maltepe olduğu gibi Silivri’ye de konulabilirdi, milletvekili olduğu için Ankara’ya da gönderilebilirdi. Bu yalandan öte bir iftiradır."