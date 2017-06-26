Kılıçdaroğlu: Cezaevinde, Berberoğlu tutuklanmadan önce hazırlık başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" on ikinci gününe girdi. 432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 181 kilometre yol kat edildi. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam ediyor.

CHP lideri, isim vermeden Berberoğlu'nun mahkum edilme sürecine ilişkin olarak, "yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden biri" dediği bir duyumunu paylaştı. "Dün bir duyum aldık, son derece üzüldüm" diyen Kılıçdaroğlu "Düşünün bir kişi yarglanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel 3 oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

12. gününde yolumuza devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. gününde kısa bir açıklama yaptı. "Dün bir duyum aldık, son derece üzüldüm" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Düşünün bir kişi yarglanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel 3 oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor.

"Bu durum, yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi. Bizim bu yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Mahkeme karar verecek ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu.

"Nerede yatacağı belirleniyor, nerede kalacağı belirleniyor. Odanın ufak tefek ihtiyacı gideriliyor. Ankara’dan gelip odalara bakıyorlar, nedir ne değildir diye. Bu bizi derinden yaraladı, adaletin neden zorunlu olduğunu hepimize gösterdi."