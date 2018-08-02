Berberoğlu'nun avukatından AYM kararına dair ilk değerlendirme

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CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi’nin müvekkili ile ilgili verdiği kararı değerlendirdi.

AYM’nin Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönünde yaptığı başvuruyu reddetmesininin mevcut hukuki durumla ve tahliyesine dönük taleplerle ilgili olmadığını belirten Ergün, “Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu adına 14 ay önce yaptığımız başvuruya ilişkin olarak bugün açıklanan kararı pek çok açıdan eleştiriye muhtaçtır” dedi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada şöyle devam etti:

“Müvekkilimin 27.Dönem Milletvekili seçimleri ardından kavuştuğu hukuki statüye bağlı olarak derhal özgürlüğüne kavuşması ve TBMM çatısı altında görevine geri dönebilmesi için başlatmış olduğumuz yargısal süreç Yargıtay aşamasında etmektedir.”

Ne olmuştu? Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından 26. Dönem’de milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğinin geçici madde olmasına dayanarak davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti. TIKLAYIN - Yargıtay'dan Enis Berberoğlu davasının dokunulmazlık nedeniyle durdurulması talebine ret Yargıtay 16. Ceza Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi ve kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” ifadesine yer verildi. Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı açıklamada, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu. Berberoğlu'nun haberleşmeyi kesme kararı ailesi, avukatları ve eski/yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de kapsıyor.

Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yargılamada durma ve tahliye kararı verilmesi talebinin reddetmesinin ardından bir üst daireye itirazda bulundu. Yargıtay 17. Dairesi'ne verilen dilekçede, Berberoğlu’nun yeniden seçilerek yasama dokunulmazlığını kazandığı, bu nedenle yargılamada durma kararı ve tahliye kararı verilmesi istendi.

TIKLAYIN - Berberoğlu'nun avukatlarından Yargıtay'a itiraz: Anayasal hakkı yine hiçe sayılmıştır

Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruyla ilgili de 2 Ağustos günü ret kararı çıktı.

TIKLAYIN - Enis Berberoğlu'na AYM'den ret