Beratcan'ın katilinden beraat eden anneye: Olacakları biliyordu, bu ikimizin cinayeti

Mahkeme 10 yaşındaki Beratcan Karakütük cinayetinde katil zanlısı servis şoförü sevgilisi Ersin Kaşıkçı ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük ise beraat etti. Tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı, cinayeti Türkan Karakütük'ün bilgisi dahilinde işlediğini ifade ederek, "Bu cinayet Türkan ile ikimizin cinayetidir" dedi.

İstanbul Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra su kuyusunda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün öldürülmesi ile ilgili soruşturmada anne Türkan Karakütük ve servis şoförü sevgilisi Ersin Kaşıkçı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Savcı katil zanlasına müebbet, anneye beraat istedi

Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı, tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada baba Ergün Karakütük'ün ağabeyi Osman Karakütük tanık olarak dinledi. Ağabeyinin Türkan Karakütük ve Ersin Kaşıkçı arasındaki ilişkiyi bilmediğini söyleyen Osman Karakütük, ağabeyinin durumu bilmesi halinde davranışlarının farklı olacağını belirtti.

Baba Ergün Karakütük'ün avukatı Hicran İlhan'ın bir sonraki celse başka bir tanık dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, taraflara araştırılması istenen bir konunun olup olmadığını sordu.

Tarafların araştırılması istenen bir konunun olmadığını beyan etmeleri üzerine, Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı'nın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, yeterli, inandırıcı, kesin, somut bir delil olmaması nedeniyle tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük, eşinin bildiği bir ilişki yaşadığını söyleyerek beraatini istedi.

''Türkan ile ikimizin cinayeti''

Tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı, cinayeti Türkan Karakütük'ün bilgisi dahilinde işlediğini ifade ederek, "Bu cinayet Türkan ile ikimizin cinayetidir" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kaşıkçı'nın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet sanık Kaşıkçı'nın aldığı cezalarda herhangi bir indirimin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Heyet sanık Türkan Karakütük hakkında "azmettirmek suretiyle kasten insan öldürmek" suçundan açılan davada, sanığın suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter, somut, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle, anne Türkan Karakütük'ün beraatine karar verdi.

"Birkaç dakika sonra hareketsiz kaldı ve öldü"

Beratcan Karakütük’ü nasıl öldürdüğünü duruşmada anlatan cinayet zanlısı Ersin Kaşıkçı, “Ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladım. Yol kenarındaki dereye götürdüm. Suyun içine soktum. Birkaç dakika sonra hareketsiz kaldı ve öldü” demişti.

Servis şoförü Ersin Kaşıkçı ile ilişkisi ortaya çıkan anne Türkan Karakütük ise “Benim çocuğumun ölümüyle ilgili hiçbir ilgim yok. Yaşadığım ilişki, gizli saklı değildi” ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklu yargılalan Kaşıkçı da Beratcan’ın, annesi ile kendisini ilişkiye girerken gördüğünü bunun üzerine anne Karakütük’ün kendisine “Kocam duyarsa ikimiz de mahvoluruz. Çocuğu bir şekilde hallet. Gerekirse öldür” dediğini iddia etmişti.