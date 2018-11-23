Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması 

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin \"Kasım ayı itibariyle enflasyon ve fiyatlama davranışlarında aşağı yönlü trendi göreceğiz\" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin, \"Önümüzdeki ay sahada görüyoruz enerji fiyatları düşüyor, motorin fiyatları bu akşam 11 kuruş daha düşüyor. Kasım ayı itibariyle enflasyon ve fiyatlama davranışlarında aşağı yönlü trendi göreceğiz. Bugün devletin kasası da gelir gider dengesi düzeyi de tarihte olmadığı kadar güçlü. Türkiye\'nin ekonomik dönüşüm yolculuğunda 2018 yılı uyguladığı, ortaya koyduğu reflekslerle çok tarihi bir yıl olarak tarihe geçecek\" diye konuştu.

‘DÜZENİN BOZULMAMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ\'

Bakan Albayrak, artan soğan fiyatları ve stokçuluk konusuna ilişkin ise \"Eğer soğan 2,5 TL\'den satılırken 5 TL\'ye çıkıyorsa birileri bu manipülasyonu halkın ekmeği ile oynayarak yapıyorsa devlet olarak biz düzenin bozulmaması için gereğini yapacağız\" dedi.