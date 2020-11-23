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Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndaki görevini sürdürüyor; özgeçmişi değiştirildi

23 Kasım 2020 19:45

Sağlık sorunları gerekçe göstererek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor. 8 Kasım'da istifa eden Albayrak’ın  Varlık Fonu’nun sitesinde özgeçmişi ise değiştirilerek, "Hazine ve Maliye Bakanı" ifadesi kaldırıldı.

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