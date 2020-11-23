Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndaki görevini sürdürüyor; özgeçmişi değiştirildi

Sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndaki görevini sürdürüyor.

Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu üyelerini tanıttığı sayfasına Albayrak’ın özgeçmişi istifa sonrasında yeniden düzenlendi.

İstifadan önce Albayrak’ın özgeçmişi şöyleydi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır.”





Şimdi ise şöyle:

Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinin sürmesine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu kadar gayrı ciddilik kabile devletinde bile olmaz'' ifadelerini kullandı. Öztrak, “Sağlık sorunları nedeniyle, damadın istifasını instalamasının üzerinden iki hafta geçti. Ama Türkiye Varlık Fonunda hala kayınpederin vekili olarak görevine devam ediyor. Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu kadar gayrı ciddilik kabile devletinde bile olmaz" dedi.

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Ağustos 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlandı. Fonun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan yardımcılığı görevini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yürütüyor. Yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen Varlık Fonu, kamu kuruluşu statüsünde olmadığı için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Fonu denetleyen resmi kurum ise, yine Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu.

Bünyesinde hangi şirketler var?

Varlık Fonu’nun portföyünde THY’nin yüzde 49,12, Türk Telekom’un yüzde 6,68, Halkbank’ın yüzde 51,1 hisseleri ile Ziraat Bankası’nın, Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) ve Borsa İstanbul’un ve Çaykur’un Hazine’ye ait hisselerin tamamı bulunuyor. Ayrıca Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen çekiliş ve yarışların lisansları da Varlık Fonu’na devredilmiş durumda. Bununla birlikte mülkiyeti Hazine'ye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar da yine Varlık Fonu’na aktarılmış durumda.