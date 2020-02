Berat Albayrak: Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar diriltilmeye çalışılıyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ortadoğu coğrafyasında 15 yılda ölen milyonlarca insanın ortak paydasının sadece Müslüman olmak olduğunu belirterek, \"Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar, bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor\" dedi.

Mardin\'de bir dizi inceleme ve seçim çalışmalarında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla dün iftarda bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada Mardin\'deki huzur ve hoşgörü ortamına dikkat çeken Bakan Albayrak, \"Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik. Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. Aynı kaderi ve bu coğrafyadaki bu ülkeyi birlikte paylaştık. Farklılıkların her zaman zenginlik olduğunu, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep gösterdi. Bu ülke ve bu coğrafyadaki her bir kültür ve medeniyet et ve tırnak gibi. Bu coğrafyada birbirimizin yegâne dostu ve kardeşiyiz. Hele de bugünlerde, bu yaşanan Ortadoğu\'daki zulüm resminde. Birilerinin hesabı Türkiye\'yi de Suriye\'ye, Irak\'a çevirmektir. Bu coğrafyaya operasyon yapmak isteyenler bugüne kadar \'böl-parçala-yönet\' tekniğini uyguladı. Uyguladığı ölçüde Suriye kaça bölünecek, Irak kaça ölünecek, Suudi Arabistan sırada mı, öbürü, diğerinde mi? Bugün başka bir hesaplaşma dönemindeyiz. Amaçlar yine aynı, raftan çıkarıyorlar, senaryoyu sahaya koyup uyguluyorlar. Yüz yıllık planların, bin yıllık intikamların rövanşının alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz\" dedi.

\'GİZLİ ANLAŞMALAR DİRİLTİLMEYE ÇALIŞILIYOR\'

Ortadoğu coğrafyasında, 15 yılda ölen milyonlarca insanın ortak paydasının sadece Müslüman olmak olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

\"Türkiye ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve çatışmaya mahkum etmek için, bu büyük çatışma için uğraşanların, Türkiye\'nin sınırına terör koridoru kurmak isteyenlerin, terör örgütlerine TIR TIR silah gönderenlerin kim olduğuna bakmamız çok ama çok basit ve net bir şekilde resmi okumak için yeterlidir. Bir Kürt arkadaşım geçenlerde bana \'Yahu bunlar bizden Selahaddin Eyyubi\'nin, Kudüs\'ün intikamını almak için bu operasyonu yapıyorlar\' dedikten sonra, artık olaylara bu açıdan baktığımda, 15 senedir Ortadoğu\'da oynanan bu operasyon başka bir boyut kazandı kafamda. Hele hele Selahaddin Eyyubi\'nin intikamını başka isim üzerinden, aynı isim üzerinden Kürt bile olmayan, Müslüman bile olmayan insanlar üzerinden böyle bir şekilde dallanıp budaklandırıp bu coğrafyaya rol model olmayacak, bu coğrafyadan olmayan, bu kültürden olmayan, bu tarihten olmayan, bu dinden, bu ahlaktan olmayan, bu medeniyetten olmayan insanlar üzerinden birileri operasyon yapıyorsa, dönüp bakmamız lazım. Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor. Bölgenin geleceğine vurulmak istenen neşteri görmek zorundayız. Oyunu da oyuncuları da taşeronları da görmek zorundayız. Kimlerin bizi temsil ettiğini bilmek zorundayız. Birilerinin bu coğrafyadaki heveslerine gönüllü taşeronluk yapanlar bölge halkının da bu milletin de temsilcisi olamaz. Bu ülkenin kardeşliğine kastedenler, bizleri, bu muhabbet sofrasını ayırmaya çalışanlar bizim temsilcimiz olamazlar. Bölge insanının heyecanını, duygusunu paylaşmayanlar bu coğrafyanının insanına kör, sorunlarına sağır kalanlar, hele hele bölgede her geçen gün kan ve gözyaşıyla ağlayan kardeşlerini görmesine rağmen hiçbir reaksiyon vermeyenler Kürt ve Arap kardeşlerimin temsilcisi olamaz.\"

\'SİLAH VEREN VE TUTTURANLARLA MÜCADELE\'

Bölge üzerinden kimlik siyaseti yapanlara kesinlikle izin verilmemesini isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, milletin arasına kaos, kin, nefret ve terör sokmak isteyenlere karşı dimdik durulması gerektiğini ifade etti. Albayrak, \"Bölgedeki bu terör belasının kökü kazınacak. Bu süreçten zerre geri adım yoktur. Arkasındaki destekleyen ülkelerle süreç bile başka noktaya geldi, o iş bitti artık. Taşeron süreci bitti. Direkt silahı verenler, silahı tutturanlarla mücadele başladı. Ya bu taraftasın, ya karşı tarafta; bu süreç böyle. Bu sürecin geri dönüşü yok. Terörle mücadelede hiçbir şekilde geri dönüş olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, bir daha o terörist zihniyetin sahada estirdiği istikrarsızlık, güvensizliğe geri dönüş yok. Birileri bunun hayalini rüyalarında belki görür, belki orada da göremez. Bu huzur ortamı sadece devlete değil sizlere, sizlerin duruşunuza, sizlerden sonra gelecek nesillere de emanet. Bu emanete ne kadar güçlü sahip çıkarsak bu coğrafyada oynanan operasyonun köküne kibrit suyu dökeceğiz\" diye konuştu.



