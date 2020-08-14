Berat Albayrak: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var; taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde!'' dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan'ın programında yaptığı açıklamalarda Twitter'ın gündeminden düşmeyen Albayrak, ekonomiye ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

"İner de çıkar da" dediği doların 7.40 seviyesine dayanması üzerine bir video paylaşan Albayrak, şunları söyledi:

"Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasın sayısız kere ödedi. Bu ülke paradigma değişkiliğini başlattı. Ekonomi başta olmak üzere, enerji politikaları başta olmak üzere tamamında Türkiye başka bir yola girdi. Bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere sesleniyorum; bu ülkenin anahtarı bu ülkede milli iradeyi seçimle almış iktidardadır. Bu iktidar, lider, ilk günden itibaren bunu nasıl vermediyse, bundan sonra da vermeyecektir."

Albayrak, söz konusu videoyu, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadeleriyle paylaştı.

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