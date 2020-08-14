Maliye Bakanı Berat Albayrak "iner de çıkar da" demişti; dolar 7.40'ı zorluyor

Dolar/TL hafta başında 7,40’a ulaşarak tarihi rekorunu kırdıktan sonra Merkez Bankası’nın attığı sıkılaşma adımları ile dalgalı bir seyir izliyor.

Güne 7,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı cari açığını 2,9 milyar dolar ile beklentilerin biraz üzerinde açıklamasının ardından 7,3832'ye kadar yükseldi.

Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk televizyonunda çıktığı canlı yayında, "Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var" ifadelerini kullanmıştı.