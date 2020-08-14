Bakan Albayrak: Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim rakamlarını yorumladı. Albayrak, " Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.



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