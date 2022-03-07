Berat Albayrak, ekonomi kitabıyla sessizliğini bozdu: Burası Çok Önemli

Kasım 2020'de, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" isimli bir kitap kaleme aldı.

İstifasından bu yana kamuoyu karşısına çıkmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık döneminde sık sık kullandığı "Burası çok önemli" ifadesiyle aynı adı taşıyan kitabıyla sessizliğini bozdu.

Turkuvaz Kitap'ın yayıncılığını üstlendiği, "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" başlıklı kitap ön satışa çıkarken, cuma günü ise tüm kitapçılarda olacağı duyuruldu.

288 sayfalık kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

"Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."

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