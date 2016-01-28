Berat Albayrak: Başkanlık eşittir belediye başkanlığı, onlar diktatör mü?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak doğalgazdan, başkanlık sistemine, CHP Genel Başkanı'ndan ABD Başkan aday adayı Donald Trump'a kadar bir dizi açıklama yaptı. Doğalgazda indirim sinyali veren Albayrak, enerji fiyatlarındaki düşüşü doğalgaza indirim olarak yansıtmak için çalışma başlatttıklarını kaydetti. ABD Başkanlık seçimlerinde yarışan emlak milyarderi Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump’la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu birbirine benzetti. Başkanlık sistemi tatışmalarına da değinen Albayrak, ‘’Başkanlık eşittir belediye başkanlığı. Belediye başkanları diktatör mü?’’ ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘’diktatör bozuntusu’’ değerlendiren Albayrak, Trump örneğini verdi. Kılıçdaroğlu'nu, ABD'de ayrımcı söylemleriyle tepki çeken Cumhuriyetçi başkan adaylarından Donald Trump'a benzettiğini kaydeden Albayrak, şunları söyledi:

"Trump ABD'de bugün ne yapıyorsa Kılıçdaroğlu da Türkiye'de aynısını yapıyor. Trump neye hizmet ediyorsa Kılıçdaroğlu da aynısına hizmet ediyor. Ana muhalefet partisi Türkiye'nin en eski ve önemli partisi ancak ibretle izliyorum 5-6 yıldır çizgisinden çıkıp, başka bir yere doğru kayıyor. Farklı bir ajandaya hizmet eder bir siyaset izliyor. Farklı tohumlar mı ekiyor, yurtiçi ve yurtdışı bir ajandaya mı hizmet ediyor, beni düşündürüyor. Trump bugün ayrımcılık suçunu işliyor. Seçilme kaygısı olmadan, 'Bazı tohumları mı ekiyor?' diye soru işaretleri var. İkisinin hiçbir farkı yok. Toplumu ülkeyi değerleri birleştirecek konularda edep dışına çıkarak ayrıştıran, kamplaştıran bir siyaset izliyor"