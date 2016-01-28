T24 LogoT24 Logo
Gündem

Berat Albayrak: Başkanlık eşittir belediye başkanlığı, onlar diktatör mü?

''Farklı tohumlar mı ekiyor, yurtiçi ve yurtdışı bir ajandaya mı hizmet ediyor, beni düşündürüyor''

28 Ocak 2016 11:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak doğalgazdan, başkanlık sistemine, CHP Genel Başkanı'ndan ABD Başkan aday adayı Donald Trump'a kadar bir dizi açıklama yaptı. Doğalgazda indirim sinyali veren Albayrak, enerji fiyatlarındaki düşüşü doğalgaza indirim olarak yansıtmak için çalışma başlatttıklarını kaydetti. ABD Başkanlık seçimlerinde yarışan emlak milyarderi Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump’la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu birbirine benzetti. Başkanlık sistemi tatışmalarına da değinen Albayrak, ‘’Başkanlık eşittir belediye başkanlığı. Belediye başkanları diktatör mü?’’ ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘’diktatör bozuntusu’’ değerlendiren Albayrak, Trump örneğini verdi. Kılıçdaroğlu'nu, ABD'de ayrımcı söylemleriyle tepki çeken Cumhuriyetçi başkan adaylarından Donald Trump'a benzettiğini kaydeden Albayrak, şunları söyledi: 

"Trump ABD'de bugün ne yapıyorsa Kılıçdaroğlu da Türkiye'de aynısını yapıyor. Trump neye hizmet ediyorsa Kılıçdaroğlu da aynısına hizmet ediyor. Ana muhalefet partisi Türkiye'nin en eski ve önemli partisi ancak ibretle izliyorum 5-6 yıldır çizgisinden çıkıp, başka bir yere doğru kayıyor. Farklı bir ajandaya hizmet eder bir siyaset izliyor. Farklı tohumlar mı ekiyor, yurtiçi ve yurtdışı bir ajandaya mı hizmet ediyor, beni düşündürüyor. Trump bugün ayrımcılık suçunu işliyor. Seçilme kaygısı olmadan, 'Bazı tohumları mı ekiyor?' diye soru işaretleri var. İkisinin hiçbir farkı yok. Toplumu ülkeyi değerleri birleştirecek konularda edep dışına çıkarak ayrıştıran, kamplaştıran bir siyaset izliyor"

ETİKETLER

berat albayrakdamattayyip erdoğanenerji bakanıkemal kılıçdaroğludonal trump

İlgili Haberler

Enerji Bakanı olan Erdoğan'ın damadı Albayrak, enerji devlerinden Çalık Holding'in CEO'suydu

Berat Albayrak'ın bakanlığa uzanan hayat hikâyesi...

Cumhuriyet: Berat Albayrak, Damat Ferit'ten sonra kabineye giren ilk damat

"64. hükümette ekonomi yönetimindeki Ali Babacan mı Berat Albayrak mı krizi Mehmet Şimşek'e görev verilerek aşıldı"

Enerji Bakanı Berat Albayrak: Doğalgaza indirim yapabiliriz

"Türkiye gaz fiyatlarının artışlarından dolayı ciddi bir maliyetle karşı karşıya kaldı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24