Enerji Bakanı Berat Albayrak: Doğalgaza indirim yapabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak doğalgazda indirim ve enerji gündemine dair açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Doğalgaza zam yapmak yerine enerji fiyatlarındaki düşüşle beraber bir indirime gidebiliriz" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Albayrak, indirimlerin önümüzdeki dönemde tüketicilere yansıtılacağını söyledi.

Enerji Bakanı Albayrak'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Enerji piyasasındaki düşüş yakın zamanda Türkiye'de tüketiciye yansıyacak. Türkiye büyümesini destekleyecek enerji yatırımları yaptı. Ülkemizin maalesef şöyle bir nasipsizliği var, enerji açısından fakir bir ülkeyiz. Krizlerden kaynaklı bir sıkıntı yaşamadık. Doğalgazda ciddi artışlar yaşandı. Türkiye gaz fiyatlarının artışlarından dolayı ciddi bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Hükümet olarak artışları uzun süre sübvanse ettik. Vatandaşlarımıza yansıtmadık. Uzun yıllar zarar ettik.

"Zamdan ziyade..."

Zamdan ziyade önümüzdeki fiyatlardaki düşmeye dayalı düşmesine dayalı süreci beraberinde getirir. Önümüzdeki dönemde bırakın zammı enerji fiyatlarındaki düşüşü tüketici üzerinde bir indirim yansıtmak üzere çalışmalara başladık.