Enerji Bakanı olan Erdoğan'ın damadı Albayrak, enerji devlerinden Çalık Holding'in CEO'suydu

1 Kasım seçimlerinden sonra kurulan 64. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan AKP İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, enerji sektöründe Türkiye'den Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan büyük işleriyle de bilinen Çalık Holding'in yaklaşık yedi yıl boyunca CEO'luğunu yaptı.

1 Ocak 1978'de doğan, yükseköğretimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yaptı, finans ve bankacılık alanındaki doktorasını “yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı” üzerine hazırladığı tezle tamamladı.

1996 yılında profesyonel hayata başlayan Albayrak, 1999 yılında Çalık Holding'e girerek grubun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlendi. 2002'de Çalık Holding'in ABD ofisinde finans direktörlüğü ile görevlendirildi.

2006 yılında Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı, 2007 yılında da Çalık Holding Genel Müdürü oldu. Albayrak bu görevi 2013 sonuna kadar sürdürdü.

Çalık Holding, Albayrak ve Sabah grubunun hikâyesi

Milli Görüş geleneğinin yayın organı Milli Gazete'nin uzun yıllar yazarlığını yapan Sadık Albayrak'ın oğlu olan Berat Albayrak, daha sonra o sırada Çalık Holding bünyesinde bulunan Sabah gazetesinde ekonomi yazıları yazmaya başladı. TMSF'nin 2007 yılında el koyduğu Sabah-atv grubunu Nisan 2008'de Çalık Holding 1,1 milyar dolara satın aldı. Bu rakamın 750 milyon dolarının, iki kamu bankasından, Halkbank ile Vakıfbank'tan sağlanan 375'er milyon dolarlık krediyle karşılanması tartışmalara yol açtı. Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak, halen Sabah-atv grubunu bünyesinde barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'luğunu yürütüyor.

7 Haziran 2015 ve yaklaşık beş ay sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Berat Albayrak, 12 Eylül 2014'te yapılan 5. olağan kongrede AKP'nin en üst merkezi organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi oldu. Bu kongrede MKYK'ya giremeyen isimler arasında AKP hükümetlerinin en uzun süreli bakanı olan Ali Babacan da vardı.

11 Temmuz 2004'te Esra Erdoğan ile evlenen Berat Albayrak'ın iki çocuğu var.

Çalık Enerji: Güçleniyoruz

Çalık Holding'in resmi internet sayfasının enerji bölümünde, grubun Türkiye ve dünyadaki işleri konusunda şu bilgiler veriliyor:

1987 yılında faaliyetlerine başlayan Çalık Enerji, 1998 yılında yeniden yapılandırılmış ve gerçekleştirdiği yatırımlar ile sektörün önemli oyuncuları arasında yer almıştır. Faaliyetlerini; Güç Sistemleri ve Petrol-Gaz olmak üzere 2 ana başlık altında sürdüren Şirket, 'Güç Sistemleri' faaliyet alanında anahtar teslim müteahhitlik hizmetleri, hidroelektrik santralleri, rüzgar santralleri, termik santralleri, uluslararası elektrik ticareti ve elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir. 'Petrol ve Gaz' faaliyet alanında ise boru hatları ve rafineri, arama ve üretim, saha servis hizmetleri sunmakta, ayrıca doğalgaz depolama ile petrol ve petrol ürünleri ticareti yapmaktadır.

Çalık Enerji, 2013 yılında yaptığı projeler ve imzaladığı anlaşmalar ile dünya enerji sektöründeki varlığını pekiştirmiştir. Şirket, sürdürülebilir kârlılık hedefiyle yeni pazarlara açılmış ve büyüme ivmesini arttırmıştır. Çalık Enerji, Engineering News Record tarafından her yıl yayınlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 2012 yılında 129. sırada bulunurken, 2013 yılında 111. sıraya yükselmiş, fosil yakıtlı elektrik santrali sektöründe ise dünyanın en büyük 9. şirketi olmuştur.

Orta Asya ve Orta Doğu'dan Sonra Afrika'da

Türkiye, coğrafi konumu sebebi ile dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sahip üretici ülkeler (Orta Doğu ve Hazar Bölgesi) ile en büyük tüketici ülkelerin (Avrupa) arasında yer almaktadır. Çalık Enerji faaliyetlerini ülkenin ve bölge coğrafyasının enerji sektöründeki bu büyük potansiyeli doğrultusunda yürütmektedir. Şirket 2013 yılında Gürcistan'ın Gardabani bölgesinde son dönemde ülkenin enerji alanındaki en büyük yatırımlarından olan 230 MW gücündeki ilk doğalgaz kombine çevrim santralinin yapımını üstlenmiştir.

Çalık Enerji, Kerbela'da Irak'ın en büyük santrali olan 1.250 MW kapasiteli Al-Khairat elektrik santralini tamamlamıştır. Şirket ayrıca Musul'un elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması beklenen 750 MW kapasiteli Irak'ın en büyük ikinci santrali Nainawa'nın da büyük kısmını bitirmiştir.

2013 yılında ana operasyonel faaliyet alanlarından olan EPC müteahhitlik hizmetlerinde pek çok yeni proje üstlenen Çalık Enerji; Türkmenistan'ın Ahal kentinde

141,7 MW, Lebap kentinde 149,2 MW, Mari kentinde ise 146,7 MW üretim kapasitelerine sahip elektrik santrallerinin inşasına başlamıştır. Şirket yine 2013 yılında Ahal'de 252,2 MW, Derweze'de 504,4 MW gücünde 2 yeni elektrik santrali inşa etmek için anlaşma imzalamıştır.

Çalık Enerji, ayrıca Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ın OG altyapısının yenilenmesi amacıyla yaklaşık 1 milyar dolar tutarında ve üç aşamalı olan projenin ilk aşamasının yapımına Ana Yüklenici olarak başlamıştır.

Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyalarına olan fiziksel yakınlık avantajını kullanan Çalık Enerji, bölge pazarlarındaki rekabetçi konumunu da güçlendirmektedir. Şirket hedef ülkeler kapsamında Libya, Tunus, Kazakistan, Rusya, Orta ve Güney Afrika'da proje altyapı çalışmalarında bulunmaktadır. 2013 yılında Afrika'da; Nijerya, Libya, Cezayir, Tunus gibi yeni pazarlara açılan Çalık Enerji, Libya'nın Khumus şehrinde yapılacak olan 542 MW kapasiteli doğalgaz çevrim santralinin ihalesini kazanmış ve çalışmalara başlamıştır. Şirket, petrol ticareti alanında ise Güney Amerika, Orta Doğu ve Batı Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır.

Yenilenebilir Enerjide Önemli Yatırımlar

Türkiye'de hidroelektrik, termik, güneş ve rüzgar santralleri kurarak enerji üretmeyi amaçlayan Çalık Enerji, 2013 yılında da bu alandaki çalışmalarına devam etmiş;

Sarpıncık ve Demircili rüzgar projelerinde yatırım kararı almıştır. Şirket, Karaburun'da 32 MW, Urla'da 40 MW gücünde yapılması planlanan 2 adet rüzgar enerji santrali projesinin hazırlıklarını 2013 yılı içerisinde tamamlamıştır. Çalık Enerji'nin HES yatırımlarından olan 29.9 MW güce sahip Adacami Projesi, 2013 yılında tamamlanarak elektrik üretimine başlamıştır.

Elektrik Dağıtım Sektöründe Başarılı Uygulamalar

2010 yılında özelleştirme kapsamında devraldığı YEDAŞ ile elektrik dağıtım sektörüne güçlü bir giriş yapan Çalık Enerji, 2013 yılında Doğu Anadolu'daki 7 ilde (Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır) hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi Kiler Holding ile birlikte devralarak, 7 milyonu aşkın müşteriye verdiği hizmet ve yıllık 150 milyon dolardan fazla altyapı yatırımı ile sektörün liderlerinden biri olmuştur.

Şirket, 2012 yılında Limak Holding ortaklığıyla devraldığı Kosova'daki elektrik dağıtım şirketinde gerçekleştirdiği yatırımlara ve çalışmalara 2013 yılında da devam etmiştir.

Dünya Devleriyle Ortaklık

Çalık Enerji; iş kalitesi, hizmetleri ve güvenilirliği ile dünya enerji sektöründe tanınan ve tercih edilen bir şirket olmuştur. Projelerinde GE, Mitsubishi, Alstom, ABB, Siemens, Schneider, Ansaldo, Hyundai, Doosan ve Techint gibi dünya devleri ile işbirliği yürüten Şirket, üretken ve dinamik yapısı ile uluslararası alanda lider olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Faaliyet gösterdiği alanlarda çevresel ve etik sorumluluklarının farkında olan Çalık Enerji, mevcut ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 sertifikalarını da 2013 yılı içerisinde güncellemiştir.

YEDAŞ Enerji Dağıtım Sektöründe Markalaşıyor

Türkiye'de yapılan özelleştirmeler kapsamında 29 Aralık 2010 tarihinde Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından devralınan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi; Çalık YEDAŞ ismi ile Holding bünyesine katılmıştır. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde yaklaşık 1,8 milyon müşteriye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti veren Şirket, 27.12.2012 tarihinde Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu kararıyla Perakende Satış Lisansı alarak 'Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında, 01.01.2013 tarihi itibariyle, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak iki ayrı şirkete dönüşmüştür. 2013 yılı itibariyle YEDAŞ 602, YEPAŞ ise 228 şirket çalışanı istihdam etmektedir.

Hedef Küresel Liderlerin Arasında Olmak

YEDAŞ, 2019 yılında kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanında Avrupa'nın ilk 10 şirketinden biri olmayı hedeflemektedir. Şirket bu doğrultuda teknoloji yatırımlarını arttırmakta, yüksek nitelikli insan kaynağı ve kurumsal yapısı ile her geçen gün başarılarını pekiştirmektedir. YEDAŞ, temel faaliyetlerinin yanısıra tedarikçilerinden müşterilerine, yöneticilerinden çalışanlarına, iş süreçlerinin her aşamasında mükemmelliği yakalamayı amaçlamaktadır.

Müşteri odaklı yaklaşımı ile tüm paydaşları için katma değer oluşturmayı hedefleyen YEDAŞ, tüm iş süreçlerinde kalite ve verimliliği ön planda tutmaktadır. Dünyanın ilk 500 şirketinin kullandığı Toplam Kalite Yönetimi Modeli ile yönetilmekte olan Şirket, uluslararası kabul görmüş Balance Scored Card sistemini uygulamaktadır.

Başarı İvmesi Yükseliyor

2013 yılı içerisinde Şirket'in 'Dağıtım Hizmetleri Kalite Göstergeleri' oranlarında bir önceki yıla göre olumlu anlamda değişimler meydana gelmiştir.

2013 yılında 'Arıza Sayıları' yüzde 8,86 oranında, 'Yanan Trafo Sayıları' yüzde 26,96 oranında, 'Cezaya Giren Açma Sayıları' yüzde 82,69 oranında, 'Fider Açma Sayıları' yüzde 38,51 oranında azaltılmıştır.

2010 yılında devri alınan şirket, 2013 yılına kadar her yıl kademeli olarak gerçekleştirdiği olumlu ve başarılı çalışmalar neticesinde, okuma oranlarını yüzde 87,37'den yüzde 97,08'e çıkarmış, kayıp kaçak oranlarını yüzde 13,95'ten yüzde 8,41'e düşürmüştür. Cari dönem tahsilat oranlarını ise yüzde 93,48'den yüzde 98,96'ya yükseltmiştir.

SAP ile Farklılaşıyor

Türkiye enerji sektöründe rakiplerine göre farklılaşan ve öne çıkan YEDAŞ, SAP ERP'nin 8 modülünü aktif olarak kullanmaktadır. Şirket, ERP sistemi ile karşılaştığı fırsat ve tehditleri analiz ederek müşteri odaklı hizmetlerini geliştirmiştir.

2013 yılında, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve AMR (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile entegre çalışan 'SAP IS-U Endüstriyel Sistemleri'ni Türkiye'de kullanmaya başlayan tek şirket olan YEDAŞ, SCADA/DMS/OMS (Data izleme, Kaydetme ve Şebeke Yönetimi) projelerini de 2014 yılında sisteme entegre etmeyi planlamaktadır.

YEDAŞ AR-GE Ofisi

YEDAŞ, günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının anahtarının yenilikçi düşünceler ve gelişmiş teknolojiler olduğu bilinciyle AR-GE yatırımlarına önemli bir bütçe ayırmaktadır. Şirket, 2013 yılında elektrik dağıtım sektöründe teknolojik ihtiyaçların milli imkânlarla karşılanabilmesi amacıyla ODTÜ Teknokent'te YEDAŞ AR-GE Ofisi kurmuştur. 'Teknoloji ve İnovasyon' birimi ile faaliyetlerine başlayan YEDAŞ AR-GE Ofisi, kısa bir süre içerisinde elektrik dağıtım alanında iki adet ödüllü tasarım yapmış ve bu tasarımlarla yurt dışından sipariş almıştır. YEDAŞ AR-GE Ofisi'nde teknoloji ve inovasyon tarafında yürütülen ve tamamlanan projelerden başlıcaları, Sokak Aydınlatma Kontrol Sistemi, Sekonder Koruma İzleme Sistemi, Aydınlatma Sayaç Okuma Sistemi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Elektrik Dağıtım Şebeke Arıza Tespit Sistemi, Enerji Kalitesi Yönetim Sistemi'dir.

'İlk ve Tek'ler YEDAŞ'ta

Paydaşlarının tümü ile hedef ve stratejilerinde ortak hareket eden YEDAŞ'ın bu anlayışı KALDER (Türkiye Kalite Derneği) ve TÜSİAD tarafından '21. Kalite Kongresi'nde 'Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi–EFQM 3 Yıldız' ödülüne layık görülmüştür. YEDAŞ, bu belgeyi alan ilk ve tek elektrik dağıtım şirketidir.

Bağımsız bir kuruluş olan Business Initiative Directions (BID)'ın vermiş olduğu Uluslararası Kalite Ödülleri (IQS)'nin, 2013 yılındaki 'Altın' kategorisinde 'Kalite Altın Tacı'nın sahibi olan YEDAŞ, yine Türkiye'de bu ödülü almaya hak kazanan ilk ve tek elektrik dağıtım şirketidir.

YEDAŞ, 2013 yılında ISO 10002:2006 Uluslararası Müşteri Memnuniyeti Standardı ve ISO 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini alarak Türkiye'de bu belgelere sahip olan ilk elektrik dağıtım şirketi olmuştur. YEDAŞ'ın almış olduğu diğer kalite standartları; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları'dır.

2012 yılında Birleşmiş Milletler üyesi olan YEDAŞ 'Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak; insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on ilkesini şirket politikalarında, operasyonlarında ve kurumsal kültüründe hayata geçireceğini taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda Şirket, 2013 yılında ilk GRI (Global Reporting Initiative) 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamıştır.

ARAS EDAŞ Çalık Grubu’nun Gücüyle Büyüyor



Doğu Anadolu'nun 7 ilinde elektrik dağıtımı yapan ARAS EDAŞ'ın 2013 yılında özelleştirilmesi üzerine Çalık Grubu, Kiler Grubu ortaklığıyla şirketi devralmıştır. Şirket, Çalık Grubu'nun elektrik dağıtım sektöründeki deneyimlerinden faydalanarak, yılın ikinci yarısında başlayan çalışmalarıyla hızlı bir değişim sürecine girmiştir.



Erzurum merkez olmak üzere Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan bölgede hizmet veren ARAS EDAŞ, bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmayı öncelikli hedef olarak görmektedir. 2013 yılında elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Şirket, 646 çalışanıyla 815.168 aboneye ve 2 milyon 226 bin 155 kişiye hizmet sunmuştur.



Abonelerinin kesintisiz ve nitelikli hizmet alabilmesi amacıyla altyapısını modern teknolojiler ile yenileyen ARAS EDAŞ, 2013 yılında 2.875.677 MWh enerji satışı gerçekleştirmiştir. Ayrıca bölgesindeki üretim santrallerinden 521.767 MWh elektrik enerjisini sisteme aktarmıştır. Şirket kaliteli ve kesintisiz enerjiyi kullanıcılara sunmak üzere bölgesinde analizlerini sürdürmektedir.



ARAS EDAŞ, faaliyet gösterdiği coğrafyada insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket etmektedir. Bölge sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini değerlendiren Şirket, hizmetlerini bölgesel ihtiyaçlar ve aldığı geri bildirimler doğrultusunda şekillendirmektedir.

KEDS ile Elektrik Dağıtımında Yeni Bir Başlangıç



Çalık Holding ve Limak Holding ortaklığıyla 2012 yılında ihalesi kazanılan Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS), Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'nın elektrik dağıtım ve tedarikinin sağlanmasında yetkili tek firma olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Çalık ve Limak Grubu'nun elektrik sektöründe kazandığı deneyimlerden yola çıkarak, abonelerine verimli, yeterli ve düşük maliyetlerle hizmet vermeyi hedeflemektedir.



Kosova'nın gerek teknik gerekse ticari anlamda lider şirketi olmayı amaçlayan Kosova Elektrik Dağıtım; yüzde 85 hane, yüzde 14 ticari ve yüzde 1 diğer müşteriler olmak üzere üç ayrı kategoride, 470 binden fazla aboneye elektrik hizmeti sunmaktadır. Ayda ortalama 2.500 yeni abone edinen Şirket, toplam 1,7 milyon vatandaşa, 5 milyar kilovat saatin (KWh) üzerinde elektrik enerjisi sağlamaktadır.



Yenileme ve kapasite artırımına yönelik çalışmalara yoğunlaşan Kosova Elektrik Dağıtım, tüm altyapı ve ölçüm kapasitelerini rehabilite ederek, modernleştirme faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Önceliği kayıpları ve kaçak elektrik kullanımını azaltmak olan Şirket, ülkenin yüzde 18'e varan teknik kayıp oranını da önemli oranda azaltmayı planlamaktadır.



Kosova Elektrik Dağıtım, 2013 yılında nakit tahsilatını arttırmıştır. Şirket ayrıca, arz güvenliğini iyileştirmek üzere SAIDI (Ortalama Sistem Kesinti Süresi Endeksi) ve SAIFI (Ortalama Sistem Kesinti Sıklığı Endeksi) değerlerinde uluslararası standartları yakalamak için planlı bakım ve şebeke yenileme yatırımlarına devam etmektedir.



Sürekli ve şeffaf hizmeti kendine görev edinen KEDS, belirlediği hedeflere ulaşmak için 2014 yılı yatırımı için '26 milyon Avro' civarında yatırım planı hazırlamıştır.

KEDS aynı zamanda, düşük fiyatlarla güvenilir elektrik tedariki sağlamak için tasarladığı '10 Yıllık Dağıtım Sistemi Operatör Ağı Geliştirme Planı'nı (2014 - 2023) hayata geçirmek için ön çalışmalarını tamamlamıştır.



Güvenilir çalışma sistemleri ve koordineli müşteri takibi ile KEDS, elektrik dağıtımda yenilikçi uygulamalara imza atmaktadır. Şirket, 2 bin 605 çalışanıyla ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Kosova halkının beklentilerine en iyi çözümleri sunma gayesiyle projelerini geliştirmeye devam etmektedir.