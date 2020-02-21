Berat Albayrak'a erişilemiyor; hakkındaki 'erişim engeli' haberine de erişim engeli geldi!

Cumhuriyet gazetesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kanal İstanbul ile ilgili haberine erişim engeli yasağı getirilmesinin ardından, Albayrak'ın erişim engeli kararı aldırdığına yönelik haberler için de erişim engeli kararı verildi.

"Damat işi biliyor" başlığı ile Hazal Ocak imzalı 20 Ocak 2020'de Cumhuriyet'te yayınlanan habere İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'yasak' getirilmiş, söz konusu haberin yasaklandığına dair haberler 13 Şubat 2020'de yayımlanmıştı.

İlgili kişilerin talebi üzerine o habere de yasak geldi. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkartılan karar ile söz konusu habere erişimin engellenmesine karar verildi.

TIKLAYIN - T24'ün, "Cumhuriyet'in 'Haberimize yasak' haberine de yasak geldi!" haberine de yasak!

TIKLAYIN - Erişim engeli haberine de erişim engeli