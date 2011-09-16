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Yaşam

Benzine zaytinyağı karıştırıldı

Akaryakıt hilelerine yenileri eklendi. Denetimlerde 105 akaryakıt pompasının sayacı bozuk çıktı. Akaryakıta kolonya ve etil alkol katan da, bitkisel yağ kullanarak kârını artıran da

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Akaryakıt hilelerine yenileri eklendi. Denetimlerde 105 akaryakıt pompasının sayacı bozuk çıktı. Akaryakıta kolonya ve etil alkol katan da, bitkisel yağ kullanarak kârını artıran da var.


Ham petrol fiyatları ve dövizdeki artışla benzin fiyatı 4.3 TL'yi motorin ise 3.8 TL'yi aşarken akaryakıtta "10 numara yağ", "motorine gaz yağı" gibi kaçak akaryakıt tekniklerine her geçen gün yeni bir yöntem ekleniyor. Sabah'ın haberine göre Türkiye'de Sanayi Bakanlığı'nın EPDK ile ortaklaşa gerçekleştirdiği son denetim bir acı gerçeği daha ortaya çıkardı. 2011 Ocak-Temmuz döneminde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birçok ilde akaryakıt denetim avına çıktı.


Bu kapsamda 722 akaryakıt ve LPG istasyonu mercek altına alındı. 3 bin 900 akaryakıt pompası incelenirken, yeni bir "tatlı kâr" kapısı tespit edildi. 105 akaryakıt pompasında sayaçların eksik ölçüm yaptığı saptandı.



Çok sayıyor, az veriyor


Yani bir vatandaş istasyonda bu pompadan akaryakıt aldığında, deposuna pompada gözüken litreden daha az akaryakıt giriyor. Sanayi Bakanlığı yetkililerince 105 akaryakıt sayacı pompaları mühürlenirken kanun gereği 123 TL ceza kesildi. Ancak bakanlık yetkilileri cezai işlemler için soruşturma başlattı.



5 istasyona kilit


Türkiye genelinde denetlenen 722 istasyondan 5'i mühürlendi. Yetkililer mühürlemeye gerekçe olarak "marker"ın geçersiz kullanımı ile ortaya çıkan akaryakıt kullanımını gösterdi. İstasyonlarda lisans kontrolü, damga kon- trol denetimleri de gerçekleştirildi. Akaryakıt denetimleri ise farklı kurumlarca çapraz olarak gerçekleştirildi. Denetim kapsamında Sanayi Bakanlığı'nın denetim ekipleri ve diğer kurumlardan toplam 208 personel yer aldı. 90 adet denetim aracı ile 45 denetim ekibin ile İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Benzine etil alkol katıyorlar


Bazı akaryakıt şirketlerinin benzine kolonya ve etil alkol katarak sattığı tespit edildi.



Akaryakıtta oyunlar oynanıyor

Akaryakıtta fiyatlar arttıkça tatlı kâra ulaşmak isteyenlerin sayısı artıyor. Akaryakıt istasyonlarının hileleri denetimcileri bile şaşırttı.



Jet yakıtı da kullanılıyor


Bır akaryakıt dağıtım şirketi, havalimanında uçaklara satılan ÖTV'den muaf jet yakıtını usulsüz belgelerle satın aldı. Sonra da bayileri aracılığı ile pompadan sattı. Bu şekilde şirket litrede 2.5 liradan fazla para kazandı.



Mutfak yağı bile var


Denetımlerde az da olsa dönemsel fiyatlara bağlı olarak akaryakıtta bitkisel yağ ve zeytinyağı da kullanıldığı tespit edildi.



Gazlı mazot


Bazı istasyonların motorine gaz yağı karıştırdığı tespit edildi. Bunu yapanlar litrede en az 70 kuruş kâr etti.




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