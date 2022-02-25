Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

Dün sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu başlatmasının ardından petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış, içeride ise dolar/TL 14,65 liraya kadar yükselmişti.

TIKLAYIN: Petrolün varil fiyatı 105 doları geçti

TIKLAYIN: Türk Lirası'nda kayıp yüzde 5'i aştı; dolar 14,60 TL'nin üstünü gördü