Türk Lirası'nda kayıp yüzde 5'i aştı; dolar 14,60 TL'nin üstünü gördü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından döviz kurlarında yükselişler sürerken, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı yüzde 5'i aştı.

Güne jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 14 lirayı aşarak başlayan dolar, saat 15.25 itibariyle 14,57 liradan fiyatlanıyor. Dolar gün içinde en yükse 14,65 lirayı gördü.

Euro ise aynı dakikalarda 16,41 liradan el değiştirirken, gün içi en yüksek 16,46 lira seviyesine çıktı.

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından saat 16.00 itibariyle dolar 14,39, euro ise 16,28 lirada dengeye geldi.

Saat 17.00 itibariyle döviz kurlarında geri çekilmeler devam ederken, dolar 14,25, euro ise 16,07'ye kadar geriledi.

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