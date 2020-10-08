Benzer para birimlerinde yatay seyir görülürken Türk lirası neden değer kaybediyor?

Türk lirasının tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde dolar 7.9406 TL ile zirve seviyesine ulaştı.

Türk lirası dolar karşısında erirken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden negatif ayrışıyor; başka bir deyişle daha kötü bir performans sergiliyor.

Türk lirası dolar karşısında dün yaklaşık yüzde 1 değer kaybı yaşadı ancak benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kazançları bulunuyordu. Lira bugün de dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde yatay seyir izleniyordu.

Peki bu farklılığın altında ne tür sebepler yatıyor?

Reuters’ın haberine göre, Türk lirasındaki negatif ayrışmaya neden jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Ancak Merkez Bankası’nın adımları da piyasada dikkatle takip ediliyor.

Merkez Bankası likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini yükseltmeye devam ediyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47'ye kadar yükseldi. Gecelik faizler bankanın faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 11.75'i de aşarak yüzde 12'nin üzerine çıkarken, bankanın sıkılaştırma adımları devam ediyor.

Jeopolitik gerilim artıyor

Avrupa Komisyonu Türkiye için yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan bugün itibarıyla 1974 yılında Kıbrıs Harekatı sonrasında kapatılan Maraş'ın yeniden açılacak olmasının da ilişkilere etkisi piyasa tarafından izleniyor.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin akibetine ilişkin gelişmeler de piyasada endişe kaynağı.

NATO müttefiki iki ülke arasındaki ilişki geçen sene Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle bozulmuş; ABD Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ederken, F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi de jeopolitik endişeler arasındaki yerini koruyor.

Rezervlerdeki azalış endişe kaynağı, döviz satışı yapılacak yer kalmadı

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, "Dün açıklanan nakit bütçe verileri Hazine'nin borçlanma ihtiyacının yüksek kaldığı görülüyor. Eurobond ve altın cinsi borçlanmalar kuvvetli ve önemliydi. Fed tutanaklarına göre toparlanma için daha fazla mali teşvik gerektiğine dikkat çekiliyor. Bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek" dedi.

Reuters'a bilgi veren kaynak, "İçeride ise Merkez Bankası'nın rezervlerini takip edeceğiz. Rezervlerdeki azalışın belirginleşmesi TL üzerindeki en önemli endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugünkü veride sürpriz beklemiyoruz ancak bankanın kendine ait döviz rezervlerinin yüklü miktarda eksiye geçmiş olması daha fazla döviz satışı yapılacak yer kalmadığını gösteriyor. Öncü veriler yabancıların DİBS portföyünü ilk kez artırdığını gösteriyor. Bu önemli, 400 milyon dolarlık alım hesaplıyoruz, devamı gelirse yabancı yatırımcıyı tekrar Türkiye'ye çekmek adına atılan adımların başarılı olduğu söylenebilir."