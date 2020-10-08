Türk lirasında yeni dip noktası: Dolar 7.94 TL'yi de aştı, euro ve sterlinde de yeni zirveler görüldü

Türk lirasının tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde dolar 7.9406 TL ile zirve seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı ve bankalardaki döviz alım satım işlemlerindeki vergilerin yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmesinin ardından dolar nispeten gerilemiş, 7.66 TL seviyelerini yeniden görmüştü. Ancak dün jeopolitik gelişmeler, AB ile azalan tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 sistemleriyle gelişmelerle tekrar yükselen dolar 7.8967 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirveye ulaşmıştı.

Dolar güne yine yüksek değerlerle başladı, 7.88 TL'nin üzerinde açılan dolar, sabah erken saatlerde 7.9406 TL'ye kadar yükselerek rekor kırdı.

Euroda yeni zirve dün 9.2980 TL ile yaşanmıştı. Güne 9.2735 TL ile başlayan euro, yeniden 9.3423 TL ie zirveye ulaştı.

Geçen haftadan bu yana çift hanelere yerleşen sterlin ise Türk lirası karşısında yeni rekoruna ulaştı. 10.1804 TL ile güne başlayan sterlin kısa sürede 10.2989 seviyesine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

Türk lirası negatif ayrışıyor

Türk lirasındaki değer kaybı, gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıldığında kendine özgü bir seyir izliyor.

Türk lirası jeopolitik endişeler ve para politikaları neticesinde dolar karşısında dün yüzde 1 değer kaybederken, benzer para birimleri yüzde 1'i aşan değer kazançları gördü. Bu da TL'nin küresel gelişmelerden ziyade kendine özgü nedenlerle değer kaybettiğini gösteriyor.