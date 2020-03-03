Bensu Soral: Şekerlemeden sonra zımba gibi uyanır, eşimi beklerim

Oyuncu Bensu Soral, "Her sabah 05.00'te kalkarım. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bensu Soral, iş insanı Hakan Baş ile 2018 yılında evlendi. Soral, InStyle dergisine röportaj verdi. İlişkisi ve günlük rutini hakkında merak edilenleri anlatan Bensu Soral, "Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay."

Bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Bensu Soral, rutin alışkanlıklarını, "Her sabah 05.00'te kalkarım. Kahvaltı, kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim" diye anlattı.

"Setleri çok özledim"

Geçtiğimiz günlerde dizi setlerini çok özlediğini dile getiren Bensu Soral, "Gerçekten çok özledim setleri. Tekliflere bakıyoruz, içimize sinen bir iş olduğunda koşa koşa başlamak istiyorum. Çok özledim çünkü ama şu an netleşen bir şey yok. İnternet dizisi beni daha çok heyecanlandırır. İyi bir senaryo, yönetmen ve yapım şirketi benim için çok önemli. Kısacası benim içime sinmesi gerekiyor" demişti.