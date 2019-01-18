Bensu Soral partide bayıldı

Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'la birlikte katıldığı partide baygınnlık geçirdi.

Soral ve Baş çifti, Bebek'te düzenlenen bir partiye katıldı.

Bensu Soral’ın eğlence sırasında midesi ağrımaya başladı.

Kısa süre içinde baygınlık geçiren 27 yaşındaki oyuncu, eşi Hakan Baş tarafından apar topar Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 3 saat hastanede kalan Bensu Soral tekerlekli sandalye ile çıkartılıp araca bindirildi.

Bensu Soral sorular karşısında sessiz kaldı. Hakan Baş ise “Midesinde ağrı vardı. Gerekli tetkikler yapıldı. Şimdi daha iyi” dedi.

Bensu Soral geçenlerde verdiği röportajda bahsettiği sağlık problemlerinden dolayı hastaneye kaldırıldığı tahmin ediliyor.

Soral “16 yaşında zayıflamak için sıkı bir diyet programına girmiştim. Günde 3 kez baygınlık geçiriyordum. Bilinçsiz zayıflama yüzünden kalbimde ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oldu. Hayati tehlikem yok. Ama aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak” demişti.