Bensu Soral, Koronavirüs aşısı oldu

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Kronik rahatsızlığı bulunan Soral, "Crohn hastasıyım. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığımı düşürüyor. Bu ilacı kullananlar, aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da önceliği var. Ben de bu sayede aşı oldum" dedi

30 yaşındaki oyuncu Bensu Soral BioNTech'in aşısını oldu. Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin... Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı eleştirdi. Tepkiler sonrasında Bensu Soral sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Merhabalar... Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık.

Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim.

Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun."