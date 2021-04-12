Bensu Soral'dan "ayrıcalıklı" aşı tepkilerine yanıt

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğu için eleştilerin odağında yer alan oyuncu Bensu Soral, kronik rahatsızlığı olduğunu, bu yüzden aşı olabildiğini dile getirdi.

30 yaşındaki Bensu Soral aşı konusunda kendisine ayrıcalık tanındığı yönündeki tepkilere cevap verdi.

Medyatava'nın haberine göre; Crohn hastası olduğunu açıklayan Bensu Soral tepkilere "Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim.

Ben Crohn hastasıyım. Crohn, kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim.

Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun" diye cevap verdi.