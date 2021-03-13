Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş: Çok pişmanım

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş'nın (25), polisteki sorgusunda, "Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım" dedi.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında, ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş arasında "kıskançlık nedeniyle" tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat Kantaş, yanında getirdiği av tüfeğini Narlı'ya ateşledi. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan Kantaş kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

TIKLAYIN - Muğla'da kadın cinayeti; 23 yaşındaki Bensu Narlı, Serhat Kantaş tarafından vurularak öldürüldü!