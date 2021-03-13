Muğla'da kadın cinayeti; 23 yaşındaki Bensu Narlı, Serhat Kantaş tarafından vurularak öldürüldü!

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı, Serhat Kantaş isimli erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki meydana gelen olayda, evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, Serhat Kantaş tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.

Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Serhat Kantaş ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın naaşı, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.