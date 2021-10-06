Bensu Narlı'nın katiline müebbet hapis

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş (25) müebbet, arkadaşı Emircan Duman (24) ise cinayete yardım etmek suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Olay, 12 Mart saat 19.30'da Bensu Narlı'nın oturduğu Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evinde meydana geldi. Serhat Kantaş, Bensu Narlı'ya beraberinde getirdiği av tüfeği ile ateş açtı. Göğsünden vurulan Narlı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş’a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Emircan Duman kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

''Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis''

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların ve taraf avukatlarının son beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serhat Kantaş'ı ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kantaş'ın arkadaşı Emircan Duman ise ''cinayete yardım etmek'' suçundan 11 yıl hapse mahkum edildi. (DHA)

TIKLAYIN - Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş: Çok pişmanım

TIKLAYIN - Bensu Narlı’yı öldüren Serhat Kantaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi; “Dosyadaki somut deliller çok açık”