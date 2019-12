'Benimle gurur duymanı istiyorum, başardım'

Zayıflamak için taşındım

Antidepresan kullandım

Yaşadıklarım yazdıklarımdan çok daha ağır

Alevi olmakla gurur duyuyorum

İlişkimizi negatif enerji ve şeytani güç bitirdi



Levent 'yeniden evlenelim' dese gözümü kırpmadan kabul ederim

27 kilo verdim. Gerçi 35 kilo vermişim gibi duruyor çünkü kemik yapım ince.Diyetisyenler, “Çok şanslısın, üç kilo versen, altı kilo vermiş gibi durursun” diyor.Yıllardır kilo alıp verdim. Yeryüzündeki bütün diyetlerin ana maddesini, sağlıklı olarakneler yapılması gerektiğini biliyorum. İlk önce kan tahlili yaptırmak gerekiyor. Böylelikle vücutta ne eksik, ne fazla; nelerin gitmesi gerekiyor belli oluyor. Diyeti o sonuçlara göre yapmak lazım. Ben kırmızı et yemedim, çünkü sevmiyorum. Genelde sebze ağırlık beslendim. Sabah dört tane zeytin, kepek ekmeği, aralarda yoğurt, öğle yemeğinde sebze yediysem akşam balık veya tavuk yedim. Konuyu bildiğim için kendime göre rejim yaptım. Spor çok önemli.Başarılı olmak için emek vermek gerekiyor. Mesela hiç bilmediğim bir semte, Bakırköy’e taşındım. Spor salonunun yanında 70-80 metrekarelik bir daire tuttum. Ataköy Spor Merkezi’nin sahibi sevgili Ziya, “Zerrin gel spora başla” dedi. Ben de “Yerin çok uzak” dedim. O sıralar spor merkezinin tam yanındaki daire boşaldı, tesadüf işte. Sadece sporla ilgilenseydim diğer işlerimi aksatmış olacaktım. Hem sporumu hem diyetimi hem de diğer işlerimi yapabilmek için buraya taşındım. Çünkü biliyorsunuz, insanların zamanının çoğu trafikte geçiyor. Kendime kamp hayatı kurdum. Ruhen de diyete başladım. Dedim ki; “Güzel olan her şeyi hayatından çıkaracaksın, çünkü onlar kilo yapıyor.” Önceleri beynimi kontrol edemezdim. Kilolarımdan asla mutlu olmadım. Bu durum hayatımın belli dönemlerinde bana büyük üzüntüler yaşattı. Bu sefer beynime yenilmiyorum, ona hakim oluyorum. Biliyorsun Akrep burcunun en kötü özelliği sabırsız olmasıdır.Bir buçuk sene, “Nasıl yapacağım” diye düşündüm. Kadir Çöpdemir, “Sende rejim gibi bir şeyler seziyorum” dedi, çünkü bir sürü yöresel yemek geliyor ve ben ağzıma sürmüyorum. “Kadının iradesini göstereceğim, bir buçuk senede 29 kilo vereceğim, göreceksiniz” dedim.15-16 yaşlarındayken, çok ünlü bir söz yazarı vardı, “Ne olur ona gidelim” diye anneme yalvarıyordum. Çok tombul değildim ama kiloluydum epeyce. Tanıdıklar vardı, araya girdiler, annemi ikna ettim. Söz yazarı bana baktı, “Unut şarkı söylemeyi, seni gören televizyonu kapatır” dedi.Çıkarken “Beni yanlış anladınız, amacım güzellik yarışmasına katılmak değildi” dedim ve çok ağlamadım. Annem o zamanlar pastaları saklıyordu, ben de “Pastayı sakladın, esirgedin kızından” diye not yazıyordum. Ama bu olaydan sonra 20 kilo verdim. Sonra yine aldım. Çok duygusalım. Hayatımın her döneminde antidepresan kullandım. Antidepresanların en büyük yan etkisi, çok acıktırması ve kilo aldırması.Bazıları “Bünyem böyle” der. Yok böyle bir şey. Bu lafların hepsi yalan. Herkes kendini kandırıyor. Yemezseniz kilo almazsınız. Zeytinyağlı fasulye yemekten içimde zeytin ağacı çıkacak. Zeytinyağlı fasulye, pırasa, dolma, bol salata... Bir dönem sürekli ton balıklı salata da yiyordum. Ama hep zeytinyağı koydum içine.Hiç alakası yok. Ayrıldığım eşim Levent, kilo vermemi çok istemişti. “Zerrin korkuyorum, tansiyonun çok çıkıyor” diyordu. Hiçbir zaman kırıcı konuşmadı ama her zaman kilo vermem gerektiğini söyledi. Onunla birlikteyken yapamadım. Şimdi “Acaba kendi kendime bu durumu inat mı yaptım” diye düşünüyorum.Aslında yaşadıklarım çok daha ağır ama kitapta sadeleştirerek anlattım. Orada anlatılanların hepsi gerçek; kendime hiç kıyak geçmedim, yaptığım yanlışları da yazdım. 18-19 sene boyunca yorganın altında her gece ağlıyorsunuz... Ama o zaman her şey çok farklıydı. Bunu o zaman açıklasaydım ailem kalp krizinden giderdi, ablam gider vururdu onu. Aileden birisi gibi gördüğü bir insan sonuçta.Bilerek söylemedim. Artık nasıl dolmuşsam...Aleviyim ve bununla gurur duyuyorum. Çünkü bizim içimizde ilk başta insan sevgisi, laiklik, çağdaşlık, Atatürkçülük var. Her zaman haksızlığa karşı çıktım. Hiçbir mezhebe ve insanlığa yakışmayan şeylerin söylenmesi beni son derece sinirlendiriyor. Bir Alevi derneği kuracağım.Gözlerine bakarım. Çünkü her şey gözde biter.Başta “Reklam” dediler. Levent bu sözlere cevap vermedi, her zaman sabretti. Ben kalabalık aileyi çok severim. Levent’in ağabeyi, onun kızı, annesi hep birlikte çok mutluyduk. Ama sonra şeytani güçler, negatif enerji geldi, böyle oldu. Hâlâ nasıl olduğunu anlamış değilim aslında.Evet bu. İnsan sevdiğini uzakken de sevebiliyor. O zaman şarkıları daha iyi dinliyor. Şarkılarımı çok daha güzel yorumladım. Albümdeki şarkıların çoğunu Levent’i düşünerek söyledim. Çok duygulandım. Avrupa’da bir sanatçı aşık olursa ya da sevgilisiyle kavga ederse, hemen stüdyosuna koşar. Çünkü farklı nüanslar çıkıyor o zaman.Tabii. Gördüm. Ağabeyinin kızı Dünya’yı çok seviyorum, o benim her şeyim, ömrüm. Geçen gün onu görmeye gittiğimde karşılaştık, “Nasıl olmuşum” diye sordum. O da “İyi” dedi. “Benimle gurur duymanı istiyorum, başardım” dedim.Kilo, kendini beğenmemekten tutun da cinsel hayatınıza kadar her şeyi etkileyen bir dizi soruna yol açıyor. Hayatım boyunca maneviyata ve iç güzelliğine çok önem verdim. Ama herkes öyle bakmıyor. Bazı erkekler çok zayıf, bazı erkekler kilolu seviyor. Erkek, sözünün geçmesini ve sevdiği insanın zayıflamasını istiyor. Bunu yapamayan kadınlar mutsuz oluyor. Ayrıca yapmak isteyip yapamayanlar da var. Kilo önemli bir şey.Gözümü kırpmadan kabul ederim. Canım o benim. O, her şeyden önce, çok iyi arkadaşımdı. Levent o kadar olgun bir insan ki, ben hep çocuk gibiydim yanında.Levent’e bu yüzden sadece teşekkür edebilirim. Yaşımı asla problem etmedi.Çok saçma. Boşanma davasını ben açtım üstelik. Duruşmada karşımda duruyordu. Birbirimize baktık. Hakim o sırada “İyi düşündünüz mü” diye soruyor. Tam “Yok yapamayacağım” diyecektim ki, avukatım “Zerrin Hanım rezil olursunuz” dedi. İçim kan ağlayarak boşandım. Avukatım o cümleyi kurmasaydı, boşanmaktan vazgeçecektim. Biz Akrep burçları böyleyiz. Ya hep ya hiç. Uçlardayaşıyoruz. “Neden ayrıldınız” diyorlar. Çünkü ben çok hırpaladım ilişkimi. Önce alıp göklere çıkarıyorum, sonra birden bire yere atıyorum. Karşımdaki insan da ruhen hasta oluyor.Çok şefkatli olmalı.Hayatımda bir tek insandan olmasını istedim; o da Levent.