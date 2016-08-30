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'Benimle evlenir misin' yarışmacısı Caner, hangi evlilik programına transfer oldu?

Caner Toygar'ın Tülin Koca ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu

30 Ağustos 2016 17:30

'Benimle Evlenir misin' adlı yarışmanın damat adayı olan ve aynı yarışmadan Tülin ile beraberliği uzun süre gündemden düşmeyen Caner Toygar, yeni sezonda 'Esra Erol'da' programında yer alacak.

Caner Toygar kimdir?

Caner Toygar, 13 yıl öne “Benimle Evlenir Misin” isimli bir evlilik programına katılarak damat adayı olmuş ve evlilik yolunda ilerlemişti. Toygar, programın gelin adaylarından Tülin ile tutkulu bir aşk yaşamış ve adeta evliliğin kıyısından dönmüştü. Caner ve Tülin'in yaşadığı aşk sayesinde bir anda popüler olup, tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı.

O dönemlerde televizyon fenomeni haline gelen Caner, aradan 13 yıl geçmesinin ardından medyaya geri dönüyor. Toygar, yeni sezonda 'Esra Erol'da' programında yer alacak.

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