'Benim Varoş Hikayem' filmine 'suçu ve suçluyu övmek'ten dava açıldı

T24

Adana Ceyhan’ın “varoş” olarak adlandırılan bölgelerinde yaşayanların hikayelerini onların ağzından anlatan “Benim Varoş Hikayem”in yönetmeni Yunus Ozan Korkut ve beş oyuncuya ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla dava açıldı.

Adana Ceyhan’ın “varoş” olarak adlandırılan bölgelerinde yaşayanların hikayelerini onların ağzından anlatan “Benim Varoş Hikayem”, 2017’nin en dikkat çeken filmlerinden biri olmuştu.

“Benim Varoş Hikâyem”in yönetmeni Yunus Ozan Korkut’un bugün sabah erken saatlerde Twitter’dan kendisine dava açıldığını duyurması sonrası avukatlarından açıklama geldi.

Davanın Adana Ceyhan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldığını duyuran avukatların açıklamasında, filmin “hiciv ve eleştiri barındıran bir sanat eseri olduğu” gözardı edilmiştir denildi.

Avukatlar ayrıca “Benim Varoş Hikayem” filminin “gerekli tüm yasal kurumlardan onay alınarak yayınlandığını”, “ulusal ve uluslararası festivallerde gösterildiği ve ödül aldığını” da vurgulayarak “Herkesin bildiği üzere bir sanat eserinin yargılanacağı yer, mahkemeler değil kamuoyudur” dedi.

Korkut: Ne diyeceğimi bilemiyorum artık

Korkut twitter adresinden yaptığı açıklamada “Yaptığım film yüzünden 30 Ocak 2019 tarihinde Ceyhan adliyesinde yargılanacağım. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık” dedi.

Yunus Ozan Korkut, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nde gösterimi yapılan filminin ardından yaptığı söyleşide (19 Temmuz) kendi evine ve filmdeki diğer oyuncuların evine polisin geldiğini belirtmişti.