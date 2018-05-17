'benim İstanbul'um organ bekleyenlere umut olacak

İlknur SARGUT/Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA)- FOTOĞRAF sanatçısı Murat Ekşioğlu\'nun ilk kişisel sergisi \'benim İstanbul\'um Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi\'nde açıldı. İstanbul\'un görsel estetiğinin tuvale yansıdığı 20 eserin satışından elde edilen gelirin Organ Nakillerini Destekleme Derneği\'ne (ORDES) bağışlanacağı öğrenildi.

2014 yılından bu yana fotoğraf sanatçısı Niko Guido ile birlikte İstanbul\'u fotoğraflayan K. Murat Ekşioğlu\'nun ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu. Memorial Şişli Hastanesi\'nde ORDES yararına düzenlenen serginin açılışına Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, Prof. Dr. Emel Ekşioğlu Demiralp, hastane yönetimi, çok sayıda doktor ve sanatsever katıldı. Fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Murat Ekşioğlu, \"Fotoğraflarımın sosyal sorumluluk projesinde kullanılması hayalimdi ve bunu ilk defa kişisel fotoğraf sergimle gerçekleştiriyorum. Bu fotoğraflar insanların ev ve iş yerlerini süslediği kadar ORDES\'e yapılacak yardımla benim açımdan büyük gurur verici\" dedi.

İSTANBUL\'UN GÖRSEL ESTETİĞİ BU SERGİDE

Fotoğraflarında İstanbul\'un görsel estetiğini anlattığını ifade eden Ekşioğlu, \"Bu karelere sokak fotoğrafları diyemeyiz, çünkü bazıları oldukça değişik manzaralar, farklı açılardan farklı bakış açıları içeriyor. Özellikle yağmur sonrası temiz havada güzel görüntüler yakaladım. Genellikle fotoğrafları çekmeden önce orada 1-2 saat oturup gözlemledikten sonra çektim\" diye konuştu.

\"ORGAN NAKLİ KONUSUNDA HERKES DUYARLI OLMALI\"

“ORDES yıllardır organ nakli konusunda toplumsal bir farkındalık oluşması için çok özel çalışmalara imza atmış bir dernek. Bu sergi de organ bağışına dikkat çekmek ve organ nakline ihtiyacı olan hastalara umut olacak çok özel bir proje” diyen Prof. Dr. Koray Acarlı, “Ben İstanbulluyum ama İstanbullu olsanız bile böyle enstantaneleri yakalamak her zaman mümkün değil. Bu güzel adreslerin ve yapıların bazen önünden geçiyoruz ancak dikkatimizi çekmediği bile oluyor. Sanatçımız onları çok güzel yakalamış, kendisine çok teşekkür ediyorum. Organ nakli toplumun çok duyarlı olması gereken bir konu. Bir yanda hayatını kaybeden insanlar, yaşanan acılar bir yanda da onların bağışlayacağı organlarla kurtulan hayatlar var. O nedenle herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"KADAVRADAN NAKİLLERİN ARTMASI İÇİN ÇOK YOLUMUZ VAR\"

Bir kişinin bile organ eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Acarlı şöyle devam etti:

\"Organ bekleyen bir kişi için duyulan acı bile toplumda aynı duyarlılığı yaratmalı. Bugün bilinen rakamlara göre 40- 50 bin civarında böbrek, 3- 4 bin civarında karaciğer bekleyen hasta var. Karaciğer ve böbrek nakilleri konusunda başarılı noktaya gelme nedenimiz canlıdan nakil yapıyor olmamız. Ancak kadavra naklinde çok gerideyiz. Bu gibi sosyal etkinlikler toplumdan uzak kalan bu konuyu onların gözünün önüne getirmek için çok önemli.\"

İstanbul\'a ait 20 fotoğrafın yer aldığı \'benim İstanbul\'um sergisi 15 Haziran\'a kadar Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi\'nde gezilebilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)