Benicio del Toro: Bugüne kadar beni en çok zorlayan rol 'Che' oldu

Kolombiyalı uyuşturucu kartelinin efsane ismi Pablo Escobar'ı canlandırdığı “Escobar: Kayıp Cennet” filmiyle 62. San Sebastian Film Festivali'ne konuk olan ve festivalin onur ödülünü alan Benicio Del Toro, "Karaktere bürünmeyi, yani eve iş götürmeyi sevmem. Escobar'ı canlandırırken de iyi ve kötü yönleriyle bir insanı yansıtmaya çalıştım. Bu güne kadar beni en çok zorlayan rol 'Che' oldu. Ömründen birkaç yıl eksilttim" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, 62. San Sebastian Film Festivali vesilesiyle İspanya’nın Bask bölgesindeki kıyı kenti bugünlerde yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Benicio Del Toro, bu akşam yapılacak ödül töreniyle sona erecek festivalde bu yıl Denzel Washinton’ın ardından festivalin ikinci onur ödülünü almak için bulunuyor.

Steven Soderbergh’in yönettiği “Trafik” ile Oscar kazanan Del Toro, dün akşam “Escobar: Kayıp Cennet/Escobar: Paraiso perdido” filminin gösteriminin ardından Onur Ödülü aldı. Ödülü takdim eden Kübalı aktör Jorge Perrugorria, “İnanılmaz bir yetenek, gerçek bir kamera canavarı! Oyunculuk bir isyan şeklidir ve Del Toro da kuralların dışına çıkarak sinema tarihine mal oldu” dedi.

Del Toro, yıllar önce San Sebastian’da gördüğü bir balıkçı fotoğrafıyla oyunculuk başarısını mütevazı bir edayla özetledi:

“Balıkçı çok çabalamaktan ve çalışmaktan paramparça ve yorgun görünüyordu. Bu ödül de sanırım bana çabalarımdan ötürü verildi, minnettarım!”



Sahnede epey duygusal görünen ünlü aktör ödülünü alırken, “Festivalin bana verdiği bu büyük onuru doğduğum, ilk kez sinemaya gittiğim, oynamayı, paylaşmayı, gülmeyi, kendime ve başkalarına saygı göstermeyi, sevmeyi, düş kurmayı ve asla inancımızı kaybetmememiz gerektiğini öğrendiğim memleketim Puerto Rico’ya adıyorum” dedi. “Yaşasın sinema ve sinema tarihi!” diye bağıran Del Toro sahneden inerken büyük alkış aldı.

‘Eve iş götürmeyi sevmem’

Çok kalabalık olan basın toplantısında konu, Del Toro’nun “Escobar” filmindeki rolü üzerinde yoğunlaştı. Kolombiyalı uyuşturucu kartelinin efsane ismi Pablo Escobar’ı canlandıran aktör, “Kimilerine göre bir nevi Robin Hood oldu, kimilerine göre bir canavardı. Role hazırlanırken çok araştırdım ve hakkında öğrenilecek ne varsa öğrendim, yol açtığı acıları anlamaya çalıştım” dedi. Del Toro sonuçta bir oyuncu olduğunu ve çekimlere başladıktan sonra sadece rolüne odaklandığını söyleyerek, “Sadece oyuncuyum ve oynarım. Her karakter beni benden alır ama karaktere bürünmeyi yani eve iş götürmeyi sevmem. Escobar’ı canlandırırken de iyi ve kötü yönleriyle bir insanı yansıtmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

‘Büyük bir sorumluluk hissettim’

Bugüne kadar onu en çok zorlayan rolün “Che” olduğunu söyleyen aktör, “Büyük bir sorumluluk hissettim ve layıkıyla yapabilmek için ömründen birkaç yıl eksilttim” dedi. Steven Soderberg’in yönettiği dört saatlik “Che” filmi dünya prömiyerini 2005’te Cannes’da yapmış, film arası verilmediği festivalin kuralları bir defalığına delinerek aç ve yorgun gazetecilere “dayanışma adına” su ve sandviç dağıtılmıştı.

Escobar’la tanışarak başını belaya sokan genç Kanadalı rolünde ise “Hunger Games”in yıldızı Josh Hutcherson yer alıyor. Hutcherson, basın toplantısında sözü genelde “büyüklerine” bırakmak dışında fazla kelam etmedi ve dışarıda adını haykırarak bekleyen genç hayranlarıyla bolca fotoğraf çektirdi.



Mevzu Hollywood’a gelince, Oscarlı aktör Benicio Del Toro şu yorumu yaptı:

“Oyunculuk çok zor iş zaten. O kadar çok reddedilirsiniz ki kendinize güveniniz paramparça olabilir. Tam ‘başardım’ derken yolda kalırsınız. Yani hayatta kalmak için balık hafızası gerek, hemen unutup mücadeleye devam etmeniz gerekir.”