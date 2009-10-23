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Magazin

'Beni her türlü harcarsınız!'

"Onları dövelim" dediği için magazin muhabirlerinin tepkisini çeken Bayülgen, "Benim size gücüm yetmez" diyerek durumu espriyle düzeltti.

23 Ekim 2009 03:00

"Onları dövelim" dediği için magazin muhabirlerinin tepkisini çeken Bayülgen 'Kanal(i)zasyon'un galasında "Benim size gücüm yetmez" diyerek durumu espriyle düzeltti.

Şovmen Okan Bayülgen, başrol oynadığı 'Kanal(i)zasyon' filminin galasında, uzun süredir tartıştığı magazincilerle barış imzaladı.



"Gazetecilik ile paparazzilik ayrılsın, biz de onları dövelim" sözleri yüzünden magazincilerin tepkisini toplayan Bayülgen; sadece televizyon muhabirlerinin katıldığı galada, 'sözlerinin yanlış anlaşıldığını' belirterek şunları söyledi:


Sitem ederim

"Yapmayın arkadaşlar! Zaten çoğunuz benden cüsselisiniz, beni her türlü harcarsınız. Benim sizlere gücüm yetmez, ayrıca bugüne kadar kimseyi dövmedim. Siz gidip Timuçin Esen'le kavga edin. Benim kimseye el kaldırdığım görülmemiştir, sadece çekmeyin diye sitem ederim o kadar." Okan Bayülgen, gazetecileri her zaman desteklediğini belirterek, "Ben gazetecinin bar kapısında beklemediğini ifade etmek istedim.  Gazeteci bar kapısında beklemez! Bekleyecek olanlar paparazzilerdir" dedi.

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