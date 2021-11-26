'Beni Çok Sev', Netflix'te en çok izlenen filmler arasına girdi

Dijital yayın platformu Netflix'in yerli filmi Beni Çok Sev, globalde en çok izlenen 10 film arasına girdi. Filmin başrollerinde Ercan Kesal, Sarp Akkaya, Songül Öden, Füsun Demirel, Aleyna Özgeçen gibi isimler yer alıyor.

Çevrim içi dizi-film izleme platformu Netflix'in, yönetmen koltuğunda "7. Koğuştaki Mucize" filmiyle tanınan Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı yeni yerli filmi "Beni Çok Sev", globalde en çok izlenen filmler arasına girdi.

Netflix'in geçtiğimiz haftalarda yayına aldığı yeni sitesi top10.netflix.com, ülkelere ve haftalara göre en popüler içerikleri gösteriyor. Bu sitedeki verilere göre ise 8-14 Kasım tarihleri arasında "Beni Çok Sev", İngilizce olmayan filmler kategorisinde globalde 6. sırada yer alıyor.

8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen filmler şöyle:

İngilizce filmler:

Red Notice The Princess Switch 3 Love Hard Merkezi İstihbarat The Harder They Fall Crood'lar Hırsızlar Ordusu Troller 6 Underground Goosebumps 2

Başka dillerde filmler: