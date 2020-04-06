"Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınıp serbest bırakılan TIR şoförü: İş bulamıyorum

"Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınarak yurt dışı yasağı getirildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TIR şoförü Malik Yılmaz, iş bulamadığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde TIR şoförlüğü yapan ve sosyal medyada yayınladığı videodan sonra işten çıkarılan Malik Yılmaz, birçok kişinin kendisine destek talebinde bulunduğunu ancak kendisini bunları kabul etmediğini belirtti.

Şimdi de kapı kapı iş arayan Yılmaz, "Virüsten dolayı artık iş bulunmuyor. İskenderun gibi küçük bir yerde artık iş bulmam zorlaştı. Az önce iş için görüştüğüm bir yerin de durumu çok kötüydü. 100 TIR'ı olan bir şirket en fazla 10 TIR çalıştırabiliyor. Yine her şeye rağmen maaşını benimle bölüşmek isteyenler oldu. Teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bundan sonra TIR şoförlüğünün zorluğundan dolayı yollara çıkmayacağını belirterek, çocuklarına ve ailesine uzak kalmayacağı bir iş bulmayı istediğini söyledi.

Ne Olmuştu?

Koronavirüs nedeniyle yapılan ‘evde kal' çağrıları için Malik Yılmaz, "Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Bu virüs değil, düzeniniz öldürür" demişti.

Yılmaz ‘kanunlara uymamaya teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmış ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.