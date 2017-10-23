'Beni Affet Anne'nin ilk durağı Yozgat  

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Onur Yenidünya’nın yazıp, yönettiği ve Yozgat Valiliği\'yle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün destek verdiği tiyatro oyunu \'Beni Affet Anne\' sahnelendi.

Yozgat\'ta yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlenmesi beklenen tiyatro oyununda sanatçı Yaşar Alptekin, Yunus Emre Çolak, Arda Uğur ve Yasin Turan sahne aldı. Alptekin, bir babanın, uyuşturucu bağımlısı oğlunu bu alışkanlıktan kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu edinen oyun hakkında bilgi verdi. Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı oyunu sahnelemek için 2 aylık turne düzenlediklerini ve ilk duraklarının Yozgat olduğunu söyleyen Alptekin, “Bu toplumdaki yetişkinlere, gençlere önderlik yapmamız lazım. Biz de kendi sektörümüzde, tiyatroda hizmet etmek istedik. Yaklaşık 2 aylık bir prova dönemi oldu. Şimdi de turnedeyiz. İlk durağımız da Yozgat oldu” dedi.

Gençlerin spora ve sanata yönlendirilmesinin önemine de dikkat çeken Alptekin, “Gençlere tavsiyem; annelerine, babalarına saygılı olsunlar. Bu vatana, millete hayırlı gençler olarak yetişsinler; çünkü biz, bu bayrağı onlara bırakacağız. Gözümüzün arkada kalmaması için gençlerin bu vatana sahip çıkmaları gerekiyor. Gençler, sanat ve sporla mutlaka ilgilensin. Eğer sizler, gençleri sanata ve spora yöneltmezseniz gençler, içindeki enerjiyi kötü yollara sevk eder” diye konuştu.

\'Beni Affet Anne\' isimli tek perdelik tiyatro oyunu Sorgun, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde de sahnelenecek.



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