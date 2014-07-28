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Bengü pasaportundaki KKTC damgası yüzünden sakız adasına alınmadı

Şarkıcı Bengü Yunanistan’ın Sakız Adası’na gitmek istedi, ancak pasaportundaki Yunanistan’ın resmi olarak tanımadığı KKTC damgası nedeniyle adaya alınmadı

28 Temmuz 2014 13:02

Bir süredir İzmir’in Çeşme İlçesi’nde tatil yapan şarkıcı Bengü, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarıyla beraber Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’na gitmek istedi. Tatile adada devam etmeyi amaçlayan ünlü popçu, hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı. Ancak pasaportundaki KKTC damgası nedeniyle pasaport kontrolünden geçemedi.

 

KKTC damgası sorun oldu

 

Deniz Boy’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, iddiaya göre pasaport kontrolü yapan Yunan gümrük memuru, Bengü’nün pasaportunda Yunanistan’ın resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin damgasını görünce ünlü şarkıcının Sakız Adası’na giriş yapmasına müsaade etmedi. Neye uğradığını şaşıran Bengü, bir süre bekledikten sonra sonuç alamayacağını anlayınca ilk feribotla Çeşme’ye geri döndü.

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