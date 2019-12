-BENGİ: AA'DA ÇERÇEVEYİ ATATÜRK ÇİZMİŞTİR İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, AA'nın kuruluşunda çerçeveyi Atatürk'ün çizdiğini, kuruluş genelgesini yayınlarken kamuoyunun doğru haberle aydınlatılması ihtiyacı üzerine AA'nın kurulduğunu belirttiğini ifade ederek, ''AA doğru ve hızlı bir haberciliği yapmak ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna bildirmek görevini yerine getirmektedir'' dedi. Hilmi Bengi, Kanal 24'te katıldığı ''Hafta Sonu Moderatörü'' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Çelik'in, birçok izleyicinin AA haberleriyle gazetelerde ve televizyonlarda karşılaştıklarını ama o haberlerin AA'dan geldiğini bilmediğini belirtmesi üzerine Bengi, şunları söyledi: ''Genelde haber ajanslarının böyle bir kaderi vardır. Haberlerin menşesi ajanslardır ama yayın kuruluşlarına iletildiği zaman, kitleye iletilen son nokta ya televizyon ya gazete ya da radyo ve günümüzde internet sitesi, haberi oradan aldığı için o haberi de takip ettiği yayın organının ürettiğini zanneder. Burada haberin kaynağını belirtmemek biraz ajanslar açısından haksızlık oluyor ama dürüst habercilik yapanlar bu titizliği gösterir. Haberin kaynağını, hangi ajanstan aldığını belirtir. Bu özeni gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'' Çelik'in ''AA haberleri oluşturulurken devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri, dış politika ve ekonomi haber oluşumuna etki eder mi? Haber hazırlarken AA'nın önceliği nedir?'' sorusuna Bengi, şu yanıtı verdi: ''AA çalışanları, evrensel gazetecilik ilkeleri çerçevesinde çalışır. Devletin mutlaka iletilmesi gereken duyuruları, mesajları olacaktır. Mutlaka kamuoyunun bilmesinde yarar görülen bilgilerin dağıtılmasına ihtiyaç duyacaktır, o dağıtım görevini AA üstlenir. Ama salt devletin bir yayın organı veya propaganda mekanizması gibi algılamamak lazım. AA, habercilik ilkeleri çerçevesinde hareket eder. AA'daki kamu katkısı, anayasanın 133'üncü maddesine de girmiştir. Orada da bir anlamda AA tanımlanarak devletten katkı sağlayan ajansların tarafsızlığı güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla AA diğer haber kuruluşları gibi tarafsız yayın politikası yürütür. AA'nın kuruluşunda çerçeveyi Atatürk çizmiştir. Kuruluş genelgesini yayınlarken kamuoyunun doğru haberle aydınlatılması ihtiyacı üzerine AA'nın kurulduğunu belirtmektedir. AA doğru ve hızlı bir haberciliği yapmak ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna bildirmek görevini yerine getirmektedir.'' Uluslararası haber ajanslarına da örtülü veya doğrudan devletin katkısı olduğunu belirten Bengi, ''Habercilik zor, zahmetli, meşakkatli ve masraflı bir iş. Dolayısıyla bir yerden destek almadan haber ajansının ayakta kalması çok zor görünüyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama sadece yapmaya çalışıyoruz. Devlet desteği olmazsa bugün Anadolu Ajansı varlığını sürdüremez'' dedi. -''4 DİLDE YAYINI GELECEK YIL GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ''- Hilmi Bengi, ajansın şu anda İngilizce yayın yaptığını belirterek, ''İngilizce yayınımızı biraz daha geliştirmek, en azından günde 100 dolayında haber iletebilmek istiyoruz. O arada da Fransızca, Arapça ve Rusça yayına geçmeyi planlıyoruz'' dedi. Geçen yıl AA'nın 90. yılını kutladığını hatırlatan Bengi, 90. yıl kutlamalarının hemen ardından 100. yıl çalışmalarına başladıklarını, 10 yıllık hedef planı belirlediklerini ifade etti. Bengi, bu plan çerçevesinde, ajansa tam anlamıyla dünyanın her tarafından haber alabilen, dünyanın her tarafına haber iletebilen ve dünyada her yerde abonesi olan uluslararası ajans hüviyeti kazandırmak istediklerini, 4 dilde yayını gelecek yıl gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi. Günlük haber sayısının bin 500'ü aştığını ifade eden Bengi, ''Ancak farklı haber hizmetlerimiz var. Genel bülten dediğimiz bir bültenimiz var. Oradan yaklaşık 700-750 dolayında haber geçiyoruz günlük. Bu arada, il bülteni dediğimiz bir hizmetimiz var. İl bülteni 81 ile o yörenin haberlerini, oradaki gelişmelerini özellikle yerel basın göz önünde tutularak hazırlanmış bir bülten'' diye konuştu. Bengi, AA'nın Türkiye'de ve dünyada binden fazla abonesi bulunduğunu, abonelerin çoğunun Türkiye'de olduğunu ama uluslararası haber ajanslarıyla alışverişi yaptıklarını belirtti. Görüntünün haberi canlandırdığını, habere dinamizm kazandırdığını, haberin etkisini artırdığını ifade eden Bengi, şunları kaydetti: ''Doğru haberden söz ediyoruz ama doğru haberin de kanıtı var. Bu bakımdan görüntü çok önemli. Son zamanlarda sadece AA değil dünyadaki haber ajansları görüntüye ağırlık vermeye başladı. En çok talep gören servislerimizden birisi fotoğraf servisi. Arşivimizde 1 milyonu aşan fotoğrafımız var. Aslında AA'nın fotoğraf servisi olarak baktığımız zaman 70'li yıllara kadar gidiyor ama açıklarımızı telafi etmek bakımından Basın Yayın Genel Müdürlüğünün arşivinden yararlandık. O arada bazı özel arşivleri de ajansımızın bünyesine kattık. Örneğin, İsmet İnönü'nün fotoğrafçısı Hüseyin Eser'in fotoğraflarını, Menderes'in fotoğraflarını yansıttık. Aynı şekilde bazı fotoğraf sanatçılarının eserlerini AA'ya kazandırmaya çalıştık. Özel televizyon kanallarının Türkiye'de devreye girmesinden sonra görüntü, haber ajansları açısından çok önemli hale geldi ve özel haber ajansları Türkiye'de daha çok görsel haberleri iletmek amacıyla kuruldu. Biz görüntü servisinde biraz geciktik. Aslında 1992 yılında başlamış ama bunu tam anlamıyla günümüzün teknolojisine uygun olarak 2005'te devreye soktuk. Şimdi görsel teknolojideki özellikle cep telefonlarının devreye girmesiyle imkanların genişlemesiyle her mecrada Anadolu Ajansı'nın görüntülerini, haberlerini iletmeye çalışıyoruz. Biraz da ajansların öz gelirlerini artırmaya katkı sağlayacak bu yeni alanda biz de yerimizi almaya çalıyoruz. Teknolojideki gelişmeleri anında AA'ya yansıtmaya, Anadolu Ajansı'nın bireysel aboneliği sağlayacak şekilde görsel materyalleri birebir vatandaşa iletmeye çalışıyoruz.'' -''GÜNDE 500 DOLAYINDA FOTOĞRAFI SERVİS EDİYORUZ''- Hilmi Bengi, günde 500 dolayında fotoğrafı servis ettiklerini, bu başarıda AA foto muhabirlerinin büyük katkısı olduğunu belirterek, ''Onlara fotoğraf makinelerinin en yeni versiyonlarını temin etmek, fotoğraf tekniği eğitimi vermek suretiyle ajansımızın performansını yükseltmeye gayret ediyoruz'' dedi. Günde ortalama 120 görüntüyü servis ettiklerini ifade eden Bengi, dünyada yaklaşık 40 yerde temsilcileri bulunduğunu söyledi. Bengi, Ortadoğu'nun ardından Afrika açılımını da yansıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, ''Ama maddi imkanlarımız buna müsaade etmiyor. Ancak Fransızca ve Arapça yayın başlatmamızın arkasında yatan en önemli sebeplerden birisi budur'' dedi. Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde de bulunduklarını kaydeden Bengi, kamuoyunun çok yakın zamanda Twitter'da da AA'yı göreceğini belirtti.