Bengi Ünsal, Londra’daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nün yeni direktörü oldu

Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinden Londra’daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nün (ICA) yeni müdürü Bengi Ünsal oldu. Ünsal ayrıca, 55 yıl sonra ICA’da direktör olarak görev yapan ilk kadın olacak.

İKSV Salon’dan 2016 yılında dünyanın en büyük kültür sanat merkezlerinden Southbank Centre’a transfer olan Bengi Ünsal, dünyanın önde gelen sanat merkezlerinden Londra’daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nün (ICA) direktörlüğüne atandı.

ICA Başkanı Wolfgang Tillmans tarafından göreve atanan Ünsal, ICA’nın görsel sanatlar, film ve eğitim programları etkinliklerinin yanı sıra canlı performans üretim çalışmalarını da şekillendirecek. Ünsal’ın göreve atanması ICA’nın Twitter hesabından “Yeni bir yönetmenimiz var! Bengi Ünsal son 55 yıl içinde ICA’nın direktörü olarak görev yapan ilk kadın olacak. ICA’nın tarihindeki bu önemli anda, 75. yıl dönümümüzde Bengi’nin bize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız” ifadeleriyle duyuruldu.

"Dünyanın en ikonik ve ilerici çağdaş sanat organizasyonlarından birine katılmaktan gurur duyuyorum"

Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre, Ünsal ise göreve atanmasına ilişkin duygularını şu sözlerle paylaştı: “Dünyanın en ikonik ve ilerici çağdaş sanat organizasyonlarından birine katılmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. İş, yaşam, dünya ve bağlantımız hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyan bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir sorgulama döneminde, kültür, sanat ve ifade alanının, her şeyi anlamlandırmamıza yardımcı olmak için korunması hayati önem taşıyor. Kültür kurumlarımızın, sanatçıların tam da bunu yapmasına izin veren platformlara ihtiyacımız var.”

ICA’nın sözünü ettiği sanatçılara bir yuva olacağına inandığını belirten Ünsal, “Sonuçta bu, ICA’nın mirasıdır. 75 yıldır Independent Group’tan müzisyenlere, film yapımcılarına ve düşünürlere kadar burası, sanatçıların cesur olabileceği ve statükoya meydan okuyabileceği bir yer oldu. Geleceğini bağımsız, çağdaş sanat ve kültür için bir platform ve küresel olarak kültürel ifadenin nihai evi olarak şekillendirmek için yeni meslektaşlarımla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi. ICA Başkanı Wolfgang Tillmans ise şunları söyledi: “Meslektaşlarım ve ben, Bengi’nin ICA tarihindeki bu önemli anda bize katılmayı kabul etmesinden dolayı çok heyecanlıyız. Bengi, tüm sanat formlarında ve binamızın tüm alanlarında bir programı nasıl şekillendireceğine dair fikirlerini, planlarını geliştirmeye ve paylaşmaya şimdiden başladı ve burada kök salmış bir programla organizasyonu multidisipliner altın çağına geri götürdü. ICA’ya ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.” Ünsal, ICA’daki görevine Mart 2022’de başlayacak.

Southbank Centre’a transfer olmuştu

İstanbul Üniversitesi İşletme mezunu Ünsal, sanat dünyasındaki kariyerine 1994’te kurulan ve Türkiye’deki ilk yabancı müzik yayını yapan televizyon kanalı Number One TV’de adım attı. Ünsal, Number 1 TV Yabancı Müzik Direktörlüğü, Universal Music Ürün Sorumlusu, 36:42 Events Company Direktörlüğü, Charmenko’da yöneticilik yaptıktan sonra, 2005’te İKSV’de İstanbul Caz Festivali’nde Direktör Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2007’ye kadar festivaldeki görevini sürdüren Ünsal, 2007-2009 yılları arasında Pozitif Müzik bünyesinde bulunan Doublemoon Records’ta Genel Müdür olarak çalıştı. Ağustos 2009’da İKSV bünyesindeki Salon’un Direktörlük pozisyonuna gelen Ünsal, 2016’da buradan dünyanın en büyük kültür sanat merkezlerinden Londra’daki Southbank Centre’a ‘kıdemli güncel müzik yöneticisi’ olarak transfer oldu. Buradaki görevi boyunca 200’den fazla çağdaş performans programından sorumlu olan Ünsal, ayrıca şehrin en önemli festivallerinden Meltdown Festivali’ni de yöneten isimler arasındaydı.