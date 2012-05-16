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Yaşam

Benetton o reklam için Vatikan'dan özür diledi

Papa 16. Benediktus ile Mısır'ın El-Ezher Camii İmamı Ahemd El-Tayyip'i fotomontajla öpüşüyormuş gibi gösterilen reklam nedeniyle özür diledi

16 Mayıs 2012 12:25

Benetton firması, 16. Benediktus'u Mısır'ın El-Ezher Camii İmamı Ahemd El-Tayyip ile öpüşürken gösteren fotomontajlı reklam nedeniyle Vatikan'dan özür diledi.
 
İtalyan hazır giyim firması Benetton, geçen yıl kasım ayında reklam panolarında yer alan reklamı nedeniyle Papa 16. Benediktus ve inananlardan özür diledi.

Papa 16. Benediktus ile Mısır'ın El-Ezher Camii İmamı Ahemd El-Tayyip'i fotomontajla öpüşüyormuş gibi gösterilen reklam nedeniyle İtalyan hazır giyim markası Benetton, reklam dolayısıyla pişmanlığını açıkladı.

Firma, reklamlarının, Papa ve inananların hassasiyetini rencide ettiğini kabul ederek, Papa 16. Benediktus ve Katolik dünyasından özür diledi.

Benetton avukatlarının bildirdiğine göre, bu resmi özürle dava sürecinin de kapandığı kaydedildi.

Söz konusu abartılı reklam nedeniyle Vatikan, Benetton aleyhinde dava açmıştı.

Verdiği enteresan reklamlarla adından söz ettiren İtalyan giyim markası Benetton, 2011 yılının Kasım ayında ''Nefret Etme!'' sloganıyla başlattığı reklam kampanyasında, fotomontajla oluşturduğu dünya liderlerinin dudaktan dudağa öpüşmesi temalı reklam, Vatikan'ın sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

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