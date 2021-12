Benedict Cumberbatch, yeni filminin çekimleri sırasında üç defa nikotin zehirlenmesi geçirdiğini söyledi

T24 Dış Haberler

Oyuncu Benedict Cumberbatch, yeni filmi 'The Power of the Dog'un çekimleri sırasında üç defa nikotin zehirlenmesi geçirdiğini ifade etti.

Esquire gazetesine konuşan Cumberbatch, Thomas Savage'ın western romanının film adaptasyonu için Phil Burbank karakterini canlandırırken, rolü gereğiyle çok fazla filtresiz sarma sigara içtiğini ifade etti. Cumberbatch, aynı zamanda nasıl tek elle sigara sarıldığını öğrendiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Çok fazla filtresiz sigara içtiğinizde cidden çok iğrenç oluyor" diye konuştu.

Cumberbatch, filmdeki karakteri gibi çekimler sırasında kendisinin de yıkanmadığını ifade etti; "O kötü koku üzerimde olsun istiyordum. Odadakiler karakterimin nasıl koktuğunu bilsin istedim. Ancak bu zordu. Çünkü sadece provalarda değil; dışarı da öyle çıkıyordum, yemek yiyordum ve Jane'in arkadaşlarıyla buluşuyordum. Kaldığım yerdeki temizlikçiden utandım".